Avis d'analystes France : BNP et Amundi entourées, Mediobanca dégrade LVMH et Interparfums.
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 08:34
Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 à 192 EUR.
Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 77 à 80 EUR.
Arkema : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 49 EUR à 47 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 65 EUR.
BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 97 EUR.
Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,73 à 2,50 EUR.
Forvia : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.
Interparfums : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 29,30 EUR.
LVMH : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 650 EUR.
Nacon : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 0,65 EUR à 0,50 EUR.
Renault : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 44 à 42 EUR.
Sodexo : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 56 à 45 EUR.
Thales : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 265 EUR.
