Avis d'analystes France : Berenberg dégrade Engie, Goldman Sachs abaisse la Scor
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 09:11
Air France-KLM : RBC reprend le suivi à performance sectorielle avec un objectif de cours de 11,50 EUR.
Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,20 à 34,10 EUR.
Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 21 EUR.
Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 167 à 173 EUR.
Engie : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif relevé de 17,50 à 24,50 EUR.
Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 139 EUR à 136 EUR.
Renault : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 63,70 à 64,80 EUR.
Scor : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 33,50 EUR à 29 EUR.
Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 35 à 32,20 EUR.
TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 83 USD.
Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 139 à 138 EUR.
