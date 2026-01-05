Avis d'analystes du jour : objectifs revus en baisse sur Arkema et Legrand, Pandora sanctionnée
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 08:52
Altri : AS Independent Research passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 5,65 EUR à 4,70 EUR.
Antin Infrastructure Partners : Citi reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 12,20 à 12,10 EUR.
Arkema : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 90 à 78 EUR.
ASML Holding : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 800 à 1300 EUR.
Athens International Airport : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 11 à 10,70 EUR.
BE Semiconductor Industries : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 169 à 165 EUR.
BPER Banca : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 13,90 EUR.
Clariant : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,90 à 8,30 CHF.
Continental : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 50 à 66 EUR.
CTT-Correios de Portugal : AS Independent Research passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 6,55 EUR à 6,50 EUR.
Evonik Industries : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 15 à 14,70 EUR.
Johnson Matthey : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2050 à 2550 GBX.
Lanxess : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34 à 26 EUR.
Lassila & Tikanoja : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 10,50 EUR à 2,70 EUR.
Legrand : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 140 à 138 EUR.
Lonza : Octavian AG reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 675 à 670 CHF.
Luotea : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 10,50 EUR à 2,70 EUR.
Munters : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 205 SEK.
Pandora : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1250 DKK à 740 DKK.
Partners Group Holding : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 1190 CHF.
Pirelli & C. : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5,20 EUR à 7 EUR.
Redeia Corporacion : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 15 EUR.
Sanofi : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 59 USD (pour l'ADR).
Tikehau Capital : Citi reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 20,70 à 19,20 EUR.
Vestas : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 149 DKK à 205 DKK.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/01/2026 à 08:52:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Budget 2026 : le gouvernement veut réintroduire la taxe sur les grandes entreprises pour permettre le compromis
Le ministre de l'Économie veut "avancer vite" pour trouver un budget, alors que le texte revient jeudi devant la commission des finances. "Il faut que tout le monde contribue". Le gouvernement veut réintroduire la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Le gouvernement veut "un budget en janvier" et appelle députés et sénateurs à "s'accorder sur la question de fond" avant de parler procédure, afin de consacrer le premier trimestre 2026 à un "paquet régalien" armée-justice-police, a déclaré lundi sa porte-parole ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer