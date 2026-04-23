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Avis Budget s'apprête à connaître sa plus forte chute en deux jours après une hausse record
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O chutent de 44,4% à 247 $ - en passe de connaître leur plus forte baisse en pourcentage sur deux jours - après un rallye record en début de semaine

** Le cours de CAR a été interrompu à plusieurs reprises jeudi en raison d'une forte volatilité

** Les actions de la société, qui est fortement vendue à découvert et qui est étroitement contrôlée, ont atteint une clôture record de 713,97 dollars mardi, à la suite d'une compression massive des ventes à découvert de ses actions

** J.P. Morgan a rétrogradé le titre de "neutre" à "sous-pondéré" jeudi, déclarant que les actions ont "augmenté bien au-delà du niveau que nous pensons pouvoir être justifié même par la vision la plus optimiste des fondamentaux des bénéfices sous-jacents"

** Les analystes de JPM s'attendent à ce que la société émette de nouvelles actions après la publication de ses résultats le 29 avril

** Les courtiers augmentent le PT de 123 à 165 $, s'attendant à ce que la société capitalise sur le récent rallye via l'émission de nouvelles actions pour rembourser la dette

** Plus de 80% du flottant de CAR ont été vendus à découvert mardi, selon Ortex, et les deux principales parties prenantes - SRS Investment Management et Pentwater Capital Management - détenaient plus de 70% de la participation

** L'action a progressé de 96% depuis le début de l'année

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