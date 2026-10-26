Avio propulsé par un relèvement de recommandation

(Zonebourse.com) - Avio bondit de 4,8% à 32,1 EUR ce lundi à Milan, le fournisseur italien d'équipements de propulsion pour l'aérospatial profitant d'un relèvement de recommandation de la part de Berenberg, de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 33 à 39 EUR.
"Nous craignions auparavant que les investisseurs devaient patienter longtemps avant de bénéficier des retombées de la production de la nouvelle usine américaine, compte tenu d'une croissance modérée des bénéfices et d'un cycle d'investissements important", rappelle le broker allemand.
Berenberg souligne néanmoins que la pénurie de moteurs-fusées à propergol solide est structurelle et s'est aggravée avec les conflits en cours. "Les grands maîtres d'oeuvre de l'industrie de la défense recherchent un fournisseur indépendant capable de produire à grande échelle, et Avio dispose d'une solide expérience industrielle et opérationnelle lui permettant de gagner des parts de marché", estime-t-il.
Selon le broker, les investisseurs devront encore faire preuve de patience, mais il se montre désormais plus confiant quant à la taille du marché potentiel, à la capacité d'Avio à remporter des contrats dans le cadre des programmes de défense et à la rentabilité de ses activités de propulsion militaire.
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