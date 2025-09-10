Avidity Biosciences progresse après des résultats d'essais positifs pour un médicament contre la perte de masse musculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Avidity Biosciences RNA.O augmentent de 2 % à 47,57 $

** Le médicament expérimental d'Avidity, Del-zota, pour la forme de dystrophie musculaire de Duchenne, a montré que les patients ont amélioré les tests de mouvement clés lors d'un essai à un stade précoce et intermédiaire

** Ces tests comprenaient le fait de se lever du sol, de monter quatre escaliers, de marcher/courir sur 10 mètres et la fonction du bras supérieur, par rapport au déclin habituel observé au fil du temps

** Le traitement a stimulé la protéine musculaire manquante (dystrophine) à environ un quart de la normale en moyenne, avec certains patients atteignant plus de la moitié de la normale

** L'innocuité semble généralement bonne; la plupart des effets secondaires étaient légers ou modérés et une personne a arrêté le traitement en raison d'une réaction de type allergique

** L'entreprise prévoit de demander à la FDA américaine une autorisation anticipée d'ici la fin de 2025 et prépare une étude de suivi pour confirmer les résultats

** Nous pensons que RNA a un médicament approuvable qui peut bientôt offrir une évaluation plancher à l'action (nous modélisons ~ 350 millions de dollars en 2032)," disent les analystes de RBC Capital Markets

** En incluant les mouvements de la séance, l'action RNA est en hausse de ~65 % depuis le début de l'année