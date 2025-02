Aviation : Safran obtient la certification européenne de son premier moteur électrique

Le moteur ENGINeUS pourra s'intégrer dans de petits avions de 2 à 4 passagers pour une propulsion 100% électrique, dans des avions de transport régional de 19 passagers pour une propulsion hybride. Puis encore plus grands pour les prochaines générations.

"Un moment-clé dans l'histoire de l'aéronautique". Le groupe français Safran s'est félicité lundi 3 février de la certification de son premier moteur d'avion à propulsion électrique, l'ENGINeUS 100.

"C'est une étape majeure pour l'innovation de Safran et l'aéronautique décarbonée ", l'objectif de zéro émission étant fixé pour 2050, a déclaré le directeur général de Safran, Olivier Andriès, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au musée d'Art moderne de Paris, avec en fond le tableau "La Fée Électricité" de Raoul Dufy, réalisé pour l'Exposition universelle de 1937.

"Quel bonheur pour un ministre de célébrer une avancée technologique!", a déclaré le ministre des Transports Philippe Tabarot en se félicitant que ce moteur soit "français".

La certification par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) est intervenue après une campagne d'essais de 1.500 heures de tests et plus de 100 heures de vol en conditions réelles. "Il a vu la pluie, la neige, le froid, il a pris la foudre!", a souligné Bruno Bellanger, président de Safran Electrical & Power. "Nous venons de vivre un moment-clé dans l'histoire de l'aéronautique", s'est-il félicité.

Le responsable de Safran ainsi que l'EASA insistent pour dire qu'il s'agit d'une "première mondiale" même s'il y a des avions comportant des moteurs électriques certifiés qui volent déjà comme Velis Electro du slovène Pipistrel, certifié par l'EASA en 2020.

Mais cet appareil est un avion sportif et les exigences sont donc "moins dures" que pour l'aviation commerciale, a expliqué Bruno Bellanger, interrogé par l' AFP . C'était une certification de l'appareil complet et pas du moteur et Safran a en outre participé à l'élaboration des "conditions spéciales" qui seront appliquées ultérieurement, a-t-il ajouté. Pendant quatre ans, Safran a dû collaborer avec l'EASA pour définir les règles de navigabilité spécifiques à la propulsion électrique et élaborer les méthodes de validation appropriées. La certification par le régulateur américaine FAA est "en cours" mais prend plus de temps, selon Safran.

Vers une production en série

"Ce projet a été fascinant pour l'EASA et constitue le premier test de notre 'condition spéciale' conçue pour la certification de la propulsion hybride et tout-électrique", a déclaré Rachel Daeschler, directrice de la certification de l'EASA. Comment aborde-t-on les sujets comme le risque de feu, ou organise-t-on un test d'endurance sur un moteur électrique ? Cette collaboration a permis à l'EASA de mettre en place des méthodes de démonstration de conformité , a-t-elle souligné.

"L'EASA est pleinement engagée à soutenir le développement et la certification des technologies de propulsion visant à décarboner l'aviation. Nous félicitons Safran pour cette avancée majeure, qui ouvre la voie à l'électrification de l'aviation, des petits avions jusqu'aux appareils de plus grande taille", a-t-elle ajouté.

Le moteur ENGINeUS pourra s'intégrer dans de petits avions de 2 à 4 passagers pour une propulsion 100% électrique, dans des avions de transport régional de 19 passagers pour une propulsion hybride, voire dans des appareils de 150 passages pour les futures générations. Il délivre une puissance maximale de 125 kW .

"Safran Electrical & Power se prépare à produire en série la gamme ENGINeUS avec l'ouverture de quatre lignes (de production) en 2026 dont deux à Niort (France) et deux à Pitstone (Royaume-Uni), permettant la fabrication de plus de 1.000 moteurs électriques par an", souligne le communiqué. Ces lignes automatisées qui sont "en cours de mise au point" permettront de produire en masse à partir de fin 2026.

Selon Safran, plusieurs sociétés travaillant sur des avions électriques ont déjà opté pour la gamme de moteurs ENGINeUS ou ses moteurs-générateurs GENeUS : Aura Aero, Bye Aerospace, CAE, Diamond Aircraft, Electra, TCab Tech, et VoltAero.

"On n'a pas eu de problème côté moteur électrique", a déclaré Jean Botti de VoltAero en assurant avoir à son actif "190 heures de vol". Pour Jérémy Caussade, président d'Aura Aero, qui a en ligne de mire la certification de son avion électrique, le feu vert de l'EASA au moteur de Safran donne des ailes. "Cela nous laisse à penser que c'est tout à fait jouable" dans deux ans, conclut-il.