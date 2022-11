Avez-vous remarqué ...que les prix augmentent ?

Inflation - Le point de vue d'Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore AM

A moins d'être citoyen chinois, où l'inflation s'élève seulement à 2,8% (taux d'inflation le plus faible au monde en 2022), ou d'une autre planète (bonjour à vous !) vous avez forcément répondu « oui » à cette question. D'autant que ce sont les dépenses « subies » qui sont le plus touchées par les hausses de prix : l'énergie, le logement, l'alimentation.

L'énergie

Le contexte géopolitique compliqué (conflits, stratégie de l'OPEP, démondialisation) est un facteur d'augmentation des prix. La transition énergétique « à l'envers » (réduire la dépendance aux énergies fossiles avant d'avoir les solutions renouvelables) fait également pression à la hausse sur les prix du pétrole, du gaz, mais aussi du charbon ! Si vous poursuivez la lecture de cette note, il est important de garder en tête que l'énergie est à la base de toute croissance économique. C'est pourquoi il est actuellement inenvisageable de faire de la croissance sans inflation (des prix de l'énergie, du moins).



Le logement

Les loyers et les prix de l'immobilier sont encore sur une phase ascendante. Mais les prix de l'immobilier devraient commencer à baisser car les taux d'emprunts grimpent très rapidement. Nous sommes actuellement à 3% pour un emprunt de 25 ans en France, loin des taux inférieurs à 1% qui prévalaient avant Covid.



L'alimentation

Avec la hausse des prix de l'énergie et des engrais, le conflit en Ukraine, et des conditions météorologiques peu propices aux récoltes, l'inflation alimentaire est particulièrement forte. En Allemagne, l'inflation s'élève à 10%, et l'inflation alimentaire à 18,7% ! En France, l'inflation alimentaire est de 8,6% en 2022, mais devrait continuer de progresser, et se concentre sur des produits de base comme la viande surgelée (+30% sur un an), les pâtes (+20%), les produits laitiers…

