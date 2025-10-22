 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 240,07
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Avery Dennison dépasse ses estimations trimestrielles grâce à des réductions de coûts et à des hausses de prix
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits d'emballage Avery Dennison AVY.N a annoncé mercredi des bénéfices pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à ses réductions de coûts et à ses hausses de prix.

L' inflation et l'incertitude liée aux tarifs douaniers ont poussé le fabricant d'étiquettes à augmenter ses prix pour préserver ses marges.

Les bonnes performances du segment du groupe des solutions, tirées par les catégories à forte valeur ajoutée et l'activité des étiquettes intelligentes, ont contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 700 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du segment du groupe des matériaux a augmenté de 1,2 % pour atteindre 1,52 milliard de dollars.

Pour le troisième trimestre, Avery a affiché un bénéfice ajusté de 2,37 dollars par action, contre des estimations de 2,33 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,5 % pour atteindre 2,22 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes.

La société basée dans l'Ohio prévoit désormais un bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre compris entre 2,35 et 2,45 dollars par action, ce qui correspond aux estimations moyennes des analystes.

Avery Dennison a lancé mercredi des étiquettes à capteurs RFID pour les produits alimentaires frais en collaboration avec Walmart, permettant le suivi des articles dans les secteurs de la viande, de la boulangerie et de la charcuterie afin de réduire le gaspillage et d'améliorer la précision des inventaires.

Valeurs associées

AVERY DENNISON
163,440 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank