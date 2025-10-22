Avery Dennison dépasse ses estimations trimestrielles grâce à des réductions de coûts et à des hausses de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits d'emballage Avery Dennison AVY.N a annoncé mercredi des bénéfices pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à ses réductions de coûts et à ses hausses de prix.

L' inflation et l'incertitude liée aux tarifs douaniers ont poussé le fabricant d'étiquettes à augmenter ses prix pour préserver ses marges.

Les bonnes performances du segment du groupe des solutions, tirées par les catégories à forte valeur ajoutée et l'activité des étiquettes intelligentes, ont contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 700 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du segment du groupe des matériaux a augmenté de 1,2 % pour atteindre 1,52 milliard de dollars.

Pour le troisième trimestre, Avery a affiché un bénéfice ajusté de 2,37 dollars par action, contre des estimations de 2,33 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,5 % pour atteindre 2,22 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes.

La société basée dans l'Ohio prévoit désormais un bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre compris entre 2,35 et 2,45 dollars par action, ce qui correspond aux estimations moyennes des analystes.

Avery Dennison a lancé mercredi des étiquettes à capteurs RFID pour les produits alimentaires frais en collaboration avec Walmart, permettant le suivi des articles dans les secteurs de la viande, de la boulangerie et de la charcuterie afin de réduire le gaspillage et d'améliorer la précision des inventaires.