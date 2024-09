AVENTADOR (ex ALGREEN) : Point d'information général sur l'activité de la société, notamment la liquidation des activités déficitaires et la réduction des charges

Paris le 18.09.2024 à 08:45

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext-Growth, annonce que Tribunal de Commerce de Lyon lors de l'audience qui s'est tenue le 3 Septembre 2024 a prononcé la liquidation de la société Naka, filiale détenue à 51%. Le même tribunal lors de l'audience du 11 Septembre 2024 a également prononcé la liquidation de la société Les Toques Blanches du Monde, filiale détenue à 100%. Lors de l'audience du 17 Septembre 2024 qui s'est tenue au Tribunal de Commerce de Villefranche sur Saône, il a été demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire avec un plan de cession de la société Unis Fish and Food, filiale détenue à 100%, des repreneurs ayant manifesté leur intention de racheter cette entreprise.

Comme il a été annoncé lors des communiqués de presse du 10 et du 19 Juin, la nouvelle direction d'Aventador ne souhaite pas continuer à financer des entreprises non-rentables. Ces désinvestissements permettent d'assainir la situation comptable d'Aventador et de ne plus recourir à des financements dilutifs pour combler des pertes.

Diverses mesures d'économie et de réduction de coûts ont par ailleurs été prises. Il a été mis fins aux contrats salariés et de conseil de la direction précédente, Il convient de souligner que le nouveau président ne se verse aucune rémunération au titre de son mandat, et que la rémunération de la nouvelle directrice générale est limitée à 1'926€ brut par mois. De même les frais de siège social ont été drastiquement réduits en ayant recours à un centre d'affaire. L'ensemble de ces mesures permet une économie importante de l'ordre de 1'162'504€.

Après la signature d'une première lettre d'intention visant à acquérir une entreprise rentable (communiqué du 4 Septembre 2024), une seconde acquisition en Europe, dans le domaine du sport est en en cours. Une troisième acquisition en France, dans l'industrie des énergies renouvelables est en discussion.

A propos de AVENTADOR

Aventador (ex-Algreen) est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

Contact : investors@aventadorholding.com

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE, ISIN : FR001400IV58)

www.aventadorholding.com