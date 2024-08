AVENTADOR (ex ALGREEN) : Aventador S.A. annonce la réduction de son capital social suite à l'Assemblée Générale du 27 Août 2024

Paris, France – 30.08.2024 – AVENTADOR (ex ALGREEN) (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN: FR001400IV58), société de portefeuille, informe ses actionnaires et le marché de la résolution adoptée lors de son Assemblée Générale du 27 août 2024, portant sur une réduction du capital social de la société.

Cette décision, motivée par la nécessité de compenser les pertes enregistrées, s'inscrit dans le cadre d'une gestion financière rigoureuse. L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport détaillé du Conseil d'administration ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux comptes, a décidé de réduire le capital social d'un montant nominal de 25.702.502,59 euros.

La réduction du capital sera réalisée par diminution de la valeur nominale de chaque action, entraînant une baisse du capital social de 25.825.481,07 euros à 122.978,48 euros. Suite à cette opération, le capital social sera désormais composé de 1.229.784.803 actions, chacune ayant une valeur nominale de 0,0001 euro.

Cette mesure vise à apurer les pertes tout en préservant la structure financière de la Société, afin de renforcer sa solidité et sa résilience sur le marché. La stratégie d'Aventador qui consiste à créer de la valeur pour ses actionnaires dans les mois et les années à venir, reste la même telle qu'annoncée dans les précédents communiqués de presse.

A propos de AVENTADOR (ex ALGREEN) :

AVENTADOR (ex ALGREEN) est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, AVENTADOR s'efforce de maximiser la valeur pour ses actionnaires tout en contribuant positivement à l'économie. AVENTADOR accompagne activement les entreprises de son portefeuille à se développer pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation, financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

Contact : investors@aventadorholding.com

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE, ISIN : FR001400IV58) www.aventadorholding.com