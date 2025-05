AVENTADOR (ex ALGREEN) : Aventador engage une procédure de redressement judiciaire en vue de réussir une opération d'acquisition inversée

Paris, le 15 mai 2025 à 19:15

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, ticker : ALAVE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext Growth, annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 7 mai 2025 (publiée au BODACC N°93 A le 15 mai 2025, annonce n°2256), conformément au jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Cette décision s'inscrit dans une démarche visant à assurer le succès d'une opération de reverse take over (RTO) actuellement en cours avec une entreprise industrielle française réalisant plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Afin de sécuriser cette opération structurante, l'entreprise partenaire a conditionné le RTO à la mise en place d'un plan d'apurement du passif d'Aventador. La procédure de redressement judiciaire permet ainsi de structurer un tel plan, d'assainir la situation financière de la société et d'écarter tout risque juridique lié au passé.

Objectifs de la procédure de redressement judiciaire :

Apurer le passif d'Aventador afin de garantir une reprise dans un cadre sécurisé ;

Réaliser le RTO dans des conditions optimales ;

Permettre une revalorisation de la société à travers sa recotation ;

Préserver les intérêts des actionnaires actuels.

Calendrier prévisionnel de l'opération :

07/05/2025 : Ouverture de la période d'observation ;

Mai-juillet 2025 : Élaboration du plan d'apurement ;

Avril-juin 2025 : Apports en compte courant par des investisseurs qualifiés (150k€ avant l'ouverture de la procédure, 225k€ pendant la période d'observation) ;

Juillet 2025 : Signature d'un protocole avec l'entreprise cible ;

Juillet 2025 : Rédaction et validation du Document d'Information pour Euronext ;

Août 2025 : Finalisation du RTO et recotation d'Aventador.

Conclusion :

L'ensemble de cette opération vise à redonner à Aventador une dynamique de croissance et à renforcer sa position sur les marchés financiers, tout en garantissant la protection des actionnaires et la continuité de ses activités.

La société informera le marché de toute évolution significative de la procédure en cours.

