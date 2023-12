AVENIR TELECOM : Résultats semestriels 2023-2024

Marseille, le 8 décembre 2023 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce ses résultats semestriels 2023-2024 (période du 1 er avril 2023 au 30 septembre 2023) arrêtés par le Conseil d'administration du 7 décembre 2023 [1] .

(en millions d'euros) S1

2022-2023 S1

2023-2024 Chiffre d'affaires 13,6 7,3 Dont CA « Mobiles et accessoires » 11,8 7,3 Résultat opérationnel avant coûts centraux 1,2 0,2 Résultat opérationnel (1,7) (3,1) Charges financières nettes 2,2 (0,1) Résultat net des activités poursuivies 0,5 (3,2) Résultat des activités non poursuivies 0,4 (0,1) Résultat net 0,9 (3,3)

Avenir Telecom est parvenu à maintenir un résultat opérationnel positif, avant coûts centraux, malgré le repli du chiffre d'affaires semestriel qui s'explique principalement par deux évènements majeurs dont l'impact résiduel est visible pour la dernière fois au cours de ce premier semestre 2023-2024.

Le retour à la rentabilité du Groupe passera par l'augmentation du volume d'activité et l'optimisation de la marge brute, deux chantiers sur lesquels Avenir Telecom travaille activement et pourra prochainement annoncer plusieurs initiatives stratégiques.

Variation d'activité liée à deux éléments majeurs survenus durant l'exercice précédent

Comme annoncé en novembre dernier, la variation du chiffre d'affaires semestriel (-6,3 millions d'euros) s'explique par :

Le fort recul des commandes de l'ancien 1 er client du Groupe qui a lui-même perdu ses 2 plus gros contrats au cours de l'exercice précédent (-3,0 millions d'euros) ;

client du Groupe qui a lui-même perdu ses 2 plus gros contrats au cours de l'exercice précédent (-3,0 millions d'euros) ; L'arrêt des ventes d'ordinateurs portables et tablettes, activité qui avait encore généré des revenus lors du 1 er semestre 2022-2023 (-1,8 million d'euros).

En dehors de ces deux éléments, le repli d'activité, de l'ordre de 1,5 million d'euros, est maîtrisé et directement lié à la baisse persistante du marché des smartphones.

Résultat opérationnel avant coûts centraux à l'équilibre

L'évolution moins favorable du mix produit a eu un impact direct sur la rentabilité des activités mais le résultat opérationnel avant coûts centraux reste à l'équilibre, à 0,2 million d'euros.

Après prise en compte des coûts centraux, en légère progression du fait principalement du renforcement de l'équipe commerciale pour engager le nouveau cycle de croissance future, le résultat opérationnel ressort à -3,1 millions d'euros.

Les autres charges nettes (frais financiers et résultat des activités non poursuivies) étant parfaitement maîtrisées, le résultat net ressort proche du résultat opérationnel, à -3,3 millions d'euros.

Trésorerie disponible de 24 millions à fin septembre 2023

Dans ce contexte compliqué, Avenir Telecom préserve une structure financière particulièrement saine et robuste. La trésorerie disponible ressort ainsi à 24,3 millions d'euros à fin septembre 2023 pour des fonds propres de 17,4 millions d'euros et aucune dette financière [2] .

Cette solidité financière permet d'engager les investissements d'avenir, notamment humains, pour relancer la dynamique commerciale.

Deux leviers de croissance pour le futur

À l'issue de ce 1 er semestre, Avenir Telecom poursuit ses investissements destinés à sa reconquête commerciale avec deux axes de développement en parallèle : le feature phone , au travers notamment du renforcement des liens avec KaiOS, le système d'exploitation de référence dans le domaine, et la diversification produit, que ce soit au travers des marques déjà en portefeuille ou de nouvelles marques fortes démontrant le savoir-faire reconnu d'Avenir Telecom.

Enfin, Avenir Telecom continue d'étudier activement les opportunités de croissance externe tout en restant extrêmement sélectif sur le profil des entreprises, leurs perspectives de développement et la valorisation demandée.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le Rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et peut être consulté sur le site Internet de la société.

[2] Hors dette locative pour 2,3 millions d'euros