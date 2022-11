AVENIR TELECOM : Résultats semestriels 2022-2023 : un résultat net des activités poursuivies positif, pour la première fois depuis 11 ans

Marseille, le 29 novembre 2022 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce ses résultats semestriels 2022-2023 (période du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022) arrêtés par le Conseil d'administration du 29 novembre 2022 [1] .

(en millions d'euros) S1

2020-2021 S1

2021-2022 S1

2022-2023 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 9,5 21,2 13,6 -7,6 Dont CA « Mobiles et accessoires » 9,5 10,7 11,8 +1,1 Résultat opérationnel (1,3) (0,7) (1,7) -1,0 Charges financières nettes (0,3) (0,7) 2,2 +1,5 Résultat net des activités poursuivies (1,6) (1,6) 0,5 +1,9 Résultat des activités non poursuivies 2,5 (0,0) 0,4 +0,5 Résultat net 0,9 (1,6) 0,9 +2,6

Comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel, la croissance rentable [2] sur le cœur d'activité et les gains financiers réalisés au cours du semestre ont permis de compenser la décision stratégique de se désengager de la vente d'ordinateurs portables et tablettes et les effets du contexte macroéconomique (pénurie de composants et inflation généralisée des coûts). Ainsi, le résultat net des activités poursuivies atteint, à fin septembre 2022, un plus haut de 11 ans.

Fort d'une activité recentrée sur un périmètre en croissance rentable et d'une trésorerie disponible de plus de 25 millions d'euros, Avenir Telecom poursuit son analyse active des opportunités d'investissement et espère concrétiser une opération avant la fin de l'exercice.

À l'occasion de cette publication, Robert Schiano, PDG et Fondateur d'Avenir Telecom, déclare :

« Je suis très fier du travail réalisé par l'ensemble des équipes au cours de ce semestre. Nous avons démontré notre capacité à retrouver un cap après une décision stratégique importante.

Parce que je considère aujourd'hui que les qualités intrinsèques de l'entreprise ne sont pas reflétées dans sa capitalisation boursière actuelle, j'ai la volonté de me renforcer au capital de la société que j'ai fondé en 1989 pour témoigner de ma confiance dans les équipes et dans la stratégie menée à long terme. »

Chiffre d'affaires semestriel en croissance sur le cœur d'activité

Le groupe est aujourd'hui recentré sur son cœur d'activité, la vente de mobiles et accessoires, qui s'inscrit en progression de 10%, à 11,8 millions d'euros. Cette dynamique a permis d'acter sereinement l'arrêt effectif des ventes d'ordinateurs portables et tablettes, conformément à l'annonce faite le 22 juin 2022, en raison de l'absence de perspectives bénéficiaires. Il en résulte un chiffre d'affaires résiduel de 1,8 million d'euros au 1 er semestre contre 10,5 millions au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Grâce à une bonne maîtrise des coûts directs, dans un contexte de pénurie de composants, d'inflations généralisée et de difficultés logistique, le taux de marge opérationnelle, avant coûts centraux, est resté au niveau qui prévalait en 2021-2022, soit 8,7% du chiffre d'affaires.

Toutefois, la réduction globale du volume d'activité réalisé pèse sur le résultat opérationnel du 1 er semestre, qui ressort à -1,7 million contre -0,7 million au 1 er semestre 2021-2022.

Résultat net en progression de +2,6 millions d'euros

Cette variation défavorable est compensée par l'évolution des parités monétaires (gains de change sur la valorisation des actifs) et des taux d'intérêt (actualisation de la valeur du passif) de sorte que le résultat net des activités poursuivies est positif, à 0,5 million d'euros contre -1,6 million au 1 er semestre 2021-2022.

Après prise en compte du résultat des activités non poursuivies (+0,4 million d'euros), le résultat net du Groupe au 1 er semestre clos le 30 septembre 2022 est un profit de 0,9 million d'euros contre une perte de 1,6 million d'euros au 30 septembre 2021.

Trésorerie disponible de 25 millions à fin septembre 2022 et réduction du recours à la ligne de financement

Grâce à une très saine gestion financière, l'exploitation génère une ressource de 1 million d'euros de flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies, contre un besoin de 7 millions d'euros au 31 mars 2022. La réduction du besoin en fonds de roulement est notamment liée à l'arrêt de l'activité de fourniture d'ordinateurs portables, justifiant ainsi l'arrêt de cette activité.

Ainsi, Avenir Telecom a pu limiter le recours à la ligne de financement obligataire avec un seul tirage de 1,5 million d'euros sur le semestre. La trésorerie disponible ressort ainsi à 25,7 millions d'euros à fin septembre 2022.

Cette solidité financière est d'autant plus remarquable que la société a globalement renforcé sa structure financière avec :

L'entrée au capital de Cozy Air, une start-up française innovante et prometteuse œuvrant dans le domaine de la qualité de l'air intérieur (QAI). Sa solution plusieurs fois primée, associant capteurs connectés et plateforme de pilotage, a déjà séduit des grands noms de l'industrie (Vinci Energies, Spie Facilities, Dalkia, etc.). Avenir Telecom devient actionnaire minoritaire (19,5% du capital) via un investissement de 0,5 million d'euros et pourra apporter son savoir-faire industriel et logistique pour assurer la montée en puissance de la société au cours des prochaines années.

Le renforcement des stocks, à 5,2 millions d'euros contre 4,6 millions au 31 mars 2022, pour assurer le niveau de disponibilité suffisant pour répondre à la demande.

Le paiement d'un acompte sur la 4 ème annuité du plan d'apurement du passif, pour 0,7 million d'euros.

Ainsi, à fin septembre 2022, Avenir Telecom affiche des fonds propres de 19,8 millions d'euros et aucune dette financière [3] .

Perspectives

A l'issue de ce 1 er semestre, Avenir Telecom présente une situation financière saine et robuste. Dans ce contexte, Avenir Telecom poursuit son analyse des opportunités d'investissement selon les 3 axes complémentaires définis dans le plan stratégique (enrichissement du portefeuille de licences, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation). Comme annoncé, après plus d'une année de recherche active par son propre réseau, le Groupe a mandaté un cabinet spécialisé dans le domaine pour l'aider à identifier et valoriser les dossiers. Le Groupe espère concrétiser une opération avant la fin de l'exercice.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le Rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public dans les prochains jours et pourra être consulté sur le site Internet de la société.

[2] Résultat opération avant coûts centraux

[3] Hors dette locative pour 2,5 millions d'euros

