AVENIR TELECOM : Résultats du 1er semestre 2019-2020

Marseille, le 9 décembre 2019. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , annonce ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019) arrêtés le 9 décembre 2019 par le Conseil d'administration[1].

(en millions d'euros) S1 2018-2019[2] S1 2019 -2020 Chiffre d'affaires 15,8 15,2 Coût des ventes (11,5) (13,3) Charges opérationnelles[3] (5,9) (4,9) Résultat opérationnel (1,6) (3,0) Charges financières nettes 0,2 (0,2) Impôts (0,0) - Résultat net des activités poursuivies (1,5) (3,1) Résultat des activités non poursuivies 1,1 (0,6) Résultat net (0,4) (3,7)

Activité quasiment stable

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,2 millions d'euros au 1er semestre 2019-2020, quasiment stable par rapport à la même période de l'exercice précédent. La conception et la vente de téléphones mobiles et accessoires de mobilité représente 62,7% du chiffre d'affaires semestriel contre 47,2% un an plus tôt.

Le Groupe a connu une dynamique commerciale contrastée par zone géographique :

La zone Europe / Moyen-Orient / Afrique est la plus dynamique avec une progression de +8% de ses facturations (76% du chiffre d'affaires consolidé), tirée par l'activité en Europe.

La zone Asie affiche un repli de 25% (24% du chiffre d'affaires). Le Groupe reste pénalisé par l'importance des démarches réglementaires préalables à toute commercialisation de produits électroniques au Bangladesh et en Inde.

La zone Amériques reste non significative aujourd'hui mais représente un territoire de conquête pour le Groupe.

Nouvelle réduction des coûts de structure

Après avoir réduit de 19% ses coûts de structure[4] sur l'exercice précédent, Avenir Telecom a encore optimisé de 17% ses charges opérationnelles, hors coût des ventes, sur ce semestre afin de tendre vers une organisation parfaitement adaptée à son nouveau périmètre d'activité.

Ceci a permis de compenser en partie l'impact d'un mix produit temporairement moins favorable sur les résultats du 1er semestre. Il en ressort un résultat opérationnel de -3,0 millions d'euros, contre

-1,6 million lors de l'exercice précédent. Compte tenu du faible montant des charges financières, le résultat net des activités poursuivies est de -3,1 millions d'euros (-1,5 million un an plus tôt).

En tenant compte de l'impact résiduel des activités non poursuivies (-0,6 million), le résultat net consolidé ressort à -3,7 millions d'euros contre -0,4 million lors de l'exercice précédent.

Renforcement de la trésorerie

Au 30 septembre 2019, la trésorerie nette[5] du Groupe s'élevait à 4,1 millions d'euros contre 2,7 millions au 31 mars 2019, l'émission des trois premières tranches d'OCABSA pour un montant net de 3,0 millions d'euros et la réduction du besoin en fonds de roulement ayant permis de compenser l'impact des pertes du semestre.

Les dettes financières à fin septembre s'élèvent à 1,6 million d'euros et sont composées pour 1,1 million des obligations non encore converties à la fin du 1er semestre.

Objectif de croissance au second semestre

Avenir Telecom a entamé le second semestre avec une offensive produit importante, notamment sur le segment des feature phones dotés du système d'exploitation KaiOS. Ce système d'exploitation soutenu par Google est optimisé pour apporter aux mobiles les fonctionnalités essentielles d'un smartphone à bas coût et ainsi booster leur attractivité, notamment dans les pays en développement.

L'offre produit mobiles s'enrichit également de nouveaux smartphones Energizer® Ultimate, aux caractéristiques techniques haut de gamme, commercialisés entre 99 € et 199 € selon les modèles.

La gamme d'accessoires Energizer ® s'élargit avec des accessoires audio composés d'écouteurs filaires avec ports Lightning (iPhone) et USB-C, d'écouteurs Bluetooth, dont certains waterproofs, ainsi que d'écouteurs sans fil intra-auriculaires plus haut de gamme intégrant la technologie TWS (True Wireless Stereo).

À travers cette nouvelle offre produit d'entrée et de milieu de gamme, Avenir Telecom cible principalement les consommateurs de classes moyennes, notamment sur les marchés émergents africains et asiatiques. Ces marchés clés sont adressés via un réseau de distributeurs régulièrement étoffé et piloté via les bureaux du Groupe en Inde et à Dubaï.

En Europe, Avenir Telecom mise sur le développement de ses ventes directes via les marketplaces avec le lancement de la boutique Energizer Mobile sur Amazon. Après la France en novembre, les boutiques Energizer Mobile sur Amazon Allemagne, Italie et Espagne ouvriront début 2020.

Dans ce contexte, Avenir Telecom confirme son objectif de croissance de ses ventes de téléphones mobiles et accessoires de mobilité de la gamme Energizer ® au second semestre 2019-2020.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d'examen limité est en cours d'émission.

[2] Le résultat net des activités non poursuivies avec l'opérateur de téléphonie mobile en Bulgarie est présenté en application de la norme IFRS 5 dans la rubrique "résultat net des activités non poursuivies". Le compte de résultats consolidé pour la période intermédiaire de six mois au 30 septembre 2018 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux périodes comptables. Le Groupe a initialement appliqué l'IFRS 16 au 1er avril 2019, en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées.

[3] Charges opérationnelles hors coût des services et produits vendus

[4] Somme des charges de personnel, transport, locations, honoraires, personnel intérimaire et sous-traitance, frais de déplacement et mission

[5] Ce montant ne prend pas en compte le découvert bancaire concernant une filiale en cours de liquidation pour laquelle le Groupe n'a aucun engagement de comblement de passif ni le montant correspondant à la part des OCA non encore converties inscrit en dette financière - part courante pour 1,1 million d'euros