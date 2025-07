AVENIR TELECOM : Résultats annuels 2024-2025 : un exercice difficile qui ne remet pas en question les fondamentaux du Groupe

Marseille, le 24 juillet 2025 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce ses résultats annuels 2024-2025 (période du 1 er avril 2024 au 31 mars 2025) arrêtés par le Conseil d'administration du 23 juillet 2025 [1] .

Comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel, Avenir Telecom a dû faire face à deux évènements exogènes qui ont sensiblement impacté son activité et sa performance financière au cours de l'exercice :

Une politique agressive de la part des fabricants chinois de smartphones afin de relancer la croissance des volumes et de poursuivre leur conquête géographique. Ces nouvelles conditions ont baissé l'attractivité des smartphones Energizer déjà produits avec des prix non alignés sur ce nouveau contexte de marché ; Un changement stratégique dans le domaine des feature phones avec la décision de Google de retirer la licence d'exploitation de sa messagerie instantanée, Whatsapp, pour les systèmes d'exploitation KaiOS. Depuis lors, KaiOS travaille sur une autre solution de messagerie afin de relancer l'attractivité de son offre sur l' open market (téléphones non SIM lockés) qui à court terme a été fortement réduite.

Dans le même temps, Avenir Telecom a continué à préparer l'élargissement de sa gamme sur de nouveaux territoires de conquête (domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques). La procédure d'homologation des usines partenaires pour ces nouvelles gammes de produits est désormais terminée mais les productions de masse, qui devaient être initialement lancées durant l'été 2024 pour une réception attendue des produits à l'automne 2024, n'ont pu finalement être lancées qu'en début d'année 2025 avec des livraisons en cours d'acheminement au 31 mars 2025 et une entrée physique en stock qui s'est faite mi-avril 2025.

L'exercice 2024-2025 doit ainsi être considéré comme un exercice difficile qui ne remet pas en cause le potentiel de croissance du Groupe à moyen terme, comme en témoignent les dernières réalisations (cf. paragraphe dédié aux perspectives).

Hausse du résultat opérationnel avant coûts centraux

(en millions d'euros) 2023-2024 2024-2025 Chiffre d'affaires 14,1 11,0 Résultat opérationnel avant coûts centraux 0,7 0,9 Résultat opérationnel (7,0) (7,9) Charges financières nettes (0,0) (0,8) Résultat net des activités poursuivies (7,0) (8,7) Résultat des activités non poursuivies 0,0 (1,4) Résultat net (7,0) (10,2)

Cette adaptation à un contexte de crise sectorielle explique le chiffre d'affaires consolidé du Groupe de 11,0 millions d'euros, contre 14,1 millions un an plus tôt. A noter que, dans la zone EMEA, cœur d'activité, le repli du 2 nd semestre est limité à -0,5 million contre une contraction de -1,3 million au cours du 1 er semestre.

Grâce à une bonne gestion des coûts de production, Avenir Telecom a légèrement amélioré son résultat opérationnel avant coûts centraux, qui ressort à 0,9 million d'euros contre 0,7 million d'euros un an plus tôt. Ce niveau n'est toutefois pas suffisant pour couvrir les coûts centraux d'exploitation du Groupe, de sorte que le résultat opérationnel ressort à -7,9 millions d'euros contre -7,0 millions en 2023-2024.

Après prise en compte des charges financières et du résultat des activités non poursuivies, constitués pour l'essentiel de charges calculées sans impact sur la trésorerie, le résultat net ressort à -10,2 millions d'euros contre -7,0 millions un an plus tôt.

Une trésorerie disponible couvrant les besoins à plus de 12 mois

En raison de la hausse des stocks bruts et du résultat de l'exercice, Avenir Telecom a consommé 6,9 millions d'euros de trésorerie au cours de l'exercice, soit un montant légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent (-7,5 millions d'euros).

La trésorerie disponible ressort ainsi à 13,3 millions d'euros à fin mars 2025, contre 20,3 millions à fin mars 2023, pour des fonds propres de 3,6 millions d'euros et aucune dette financière [2] .

Dans ce contexte, le Groupe considère que ses ressources financières sont suffisantes pour couvrir les besoins de liquidité estimés sur les 12 prochains mois.

Accueil très favorable des nouveaux produits

Après cet exercice, sans doute le plus difficile depuis la création du Groupe, du fait de l'allongement des délais commerciaux et administratifs, des stocks présents chez les distributeurs, des parités monétaires rendant les prix des produits moins attractifs…Avenir Telecom est pleinement focalisé sur la mise en œuvre des moyens pour assurer la réussite de son plan de relance. Le Groupe entrevoit aujourd'hui des premiers signaux encourageants grâce au bon accueil de ses nouveaux produits.

Dans le domaine de la téléphonie mobile , Avenir Telecom a enregistré récemment plusieurs référencements prometteurs chez des opérateurs, notamment autour de ses features phones intégrant le système d'exploitation KaiOS. Cette première étape s'est traduite par des commandes initiales de quelques milliers de pièces mais pourraient aboutir, à terme, sur des volumes significatifs si ces opérateurs valident la qualité et l'attractivité des produits.

Dans les nouveaux territoires de croissance (informatique, de l'outillage et équipements électriques) , Avenir Telecom a réussi la première phase de commercialisation de sa gamme d'ordinateurs portables en Europe via Amazon. Les premières références (EnergyBook 17 et 15 pouces) se sont classées dans le Top100 des produits les plus vendus durant les Prime Days (dont 1 dans le Top 30). Ce succès inaugural pourrait servir de catalyseur pour des référencements plus significatifs et sur des volumes croissants sur un horizon qui doit prendre en compte des processus longs de référencement chez les distributeurs.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR001400CFI7 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Telecommunications.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le Document d'enregistrement universel, intégrant le rapport financier annuel, sera mis à la disposition du public demain et pourra être consulté sur le site Internet de la société.

[2] Hors dette locative pour 2,1 millions d'euros et passif judiciaire net pour 13,1 millions d'euros