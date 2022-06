AVENIR TELECOM : Résultats 2021-2022 : un résultat opérationnel record depuis 5 ans, une trésorerie au plus haut depuis 10 ans, des fonds propres reconstitués et des perspectives favorables

Marseille, le 28 juin 2022 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce ses résultats annuels 2021-2022 (période du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022) arrêtés par le Conseil d'administration du 27 juin 2022 [1] .

(en millions d'euros) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 25,5 16,1 43,8 +27,7 Résultat opérationnel (4,6) (1,8) (1,4) +0,4 Charges financières nettes (0,3) (1,1) 0,3 (1,4) Résultat net des activités poursuivies (4,9) (2,9) (1,1) +1,8 Résultat des activités non poursuivies 0,5 4,3 0,4 (3,9) Résultat net (4,4) 1,4 (0,8) (2,2)



Comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel, Avenir Telecom est parvenu à concilier forte croissance et très bonne maîtrise des coûts dans un environnement macroéconomique pourtant complexe (pénurie de composants et difficultés logistiques notamment), pour générer des résultats en progrès continu avec un résultat opérationnel et un résultat net des activités poursuivies en nette amélioration par rapport à leurs niveaux de l'exercice 2020-2021 et à des plus hauts de 5 ans.

Sans pouvoir présager aujourd'hui de l'évolution de la conjoncture économique mondiale, le groupe a débuté ce nouvel exercice avec sérénité et vise un nouveau cycle d'amélioration de ses résultats sur la base des perspectives offertes par son cœur d'activité autour de la téléphonie mobile et des accessoires. En outre, grâce à une trésorerie disponible de 25 millions, au plus haut depuis 10 ans, et une réserve de financement de 10 millions d'euros, Avenir Telecom est en mesure de saisir de nouvelles opportunités de développement.

Chiffre d'affaires semestriel multiplié par 2,7 et amélioration des résultats hors activités non poursuivies

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 43,8 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022, soit un niveau d'activité inégalé depuis l'exercice 2017-2018. Cette progression résulte d'une croissance de 48% des facturations issues de l'activité de vente de téléphones mobiles et d'accessoires (23,9 millions d'euros) et de l'apport des ventes d'ordinateurs portables (19,9 millions d'euros).

Grâce à la parfaite maîtrise des coûts de production et de logistique et malgré l'absence d'autres produits (en 2020-2021, Avenir Telecom avait reconnu 2,3 millions de produits liés à la renégociation du plan d'apurement du passif), cette croissance a permis une progression de 0,4 million d'euros du résultat opérationnel.

Le résultat net des activités poursuivies (-1,1 million) progresse de 1,8 million d'euros en un an, grâce à la réduction des charges financières comptabilisées au titre de la ligne de financement et aux intérêts financiers perçus. Après prise en compte du résultat des activités non poursuivies (0,4 million d'euros), le résultat net ressort à -0,8 million d'euros.

Trésorerie disponible de 25 millions à fin mars 2022

Grâce à une très saine gestion financière, Avenir Telecom a ramené sa capacité d'autofinancement de -4,2 millions d'euros à -0,7 million en un an. Dans le même temps, l'utilisation de la ligne de financement obligataire mise en place en 2020 a permis de lever 16,0 millions d'euros. Ces ressources additionnelles ont permis de couvrir l'augmentation du besoin en fonds de roulement principalement liée à l'activité désormais arrêtée de production et de vente d'ordinateurs portables (+6,3 millions) et d'augmenter la trésorerie disponible de 8,7 millions d'euros.

Au 31 mars 2022, Avenir Telecom disposait ainsi d'une trésorerie de 25,0 millions d'euros pour seulement 3,4 millions de dettes financières constituées d'obligations converties depuis cette date. La société a également finalisé la reconstitution de ses fonds propres qui s'élèvent à 14,3 millions d'euros à la fin de l'exercice (-1,4 million un an plus tôt).

Au-delà, Avenir Telecom dispose d'une capacité résiduelle d'utilisation de sa ligne de financement pouvant aller jusqu'à 10,0 millions d'euros sur les 12 prochains mois.

Perspectives favorables sur le cœur d'activité et nouveaux projets d'investissements

Comme annoncé le 22 juin 2022, Avenir Telecom a décidé de mettre un terme à son partenariat dans le domaine des ordinateurs portables celui-ci n'ayant pas généré les synergies et les perspectives escomptées. Le groupe est donc aujourd'hui recentré sur son cœur d'activité, pour lequel il entrevoit des perspectives de croissance des ventes et d'amélioration continue des résultats. Surtout, les marges de manœuvre financières libérées permettent au groupe de reprendre son analyse des opportunités d'investissement selon les 3 axes complémentaires définis dans le plan stratégique (enrichissement du portefeuille de licences, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation).

À ce titre, Avenir Telecom vient de signer son entrée au capital de Cozy Air , une start-up française innovante et prometteuse œuvrant dans le domaine de la qualité de l'air intérieur (QAI). Sa solution plusieurs fois primée, associant capteurs d'air connectés et plateforme de pilotage pour améliorer la qualité de l'air intérieur, a déjà séduit des grands noms de l'industrie (Vinci Energies, Spie Facilities, Dalkia, etc.). Avenir Telecom devient actionnaire minoritaire dans le cadre d'une levée de fonds globale maximale, réalisée auprès de plusieurs partenaires, de 1,5 million d'euros et pourra apporter son savoir-faire industriel et logistique pour assurer la montée en puissance de la société au cours des prochaines années.

« L'entrée au capital d'Avenir Telecom représente pour nous un réel appui dans notre montée en charge actuelle. Nous sommes convaincus que les valeurs humaines et professionnelles partagées entre Cozy Air et Avenir Telecom seront un atout stratégique dans notre croissance. » déclare Lamia MIALET, CEO de Cozy Air.

Simplification de la gouvernance

Enfin, Avenir Telecom a décidé de mettre en œuvre une simplification de sa gouvernance, afin de refléter la nouvelle configuration du groupe et de gagner en agilité. Ainsi, les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général sont réunies et confiées à Robert Schiano. Dans le même temps, le Conseil d'administration est ramené de 9 à 7 administrateurs, dont 3 femmes et 1 indépendant.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le Document d'enregistrement universel, intégrant le rapport financier annuel, sera mis à la disposition du public dans les délais légaux.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZhqk5yYaJqclW1vlJVpamZsaJdkmWLGlpbKm5RxmJ2VmWtnlZyTnJTLZnBmlm1q

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75184-groupeat_ra_2021-2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com