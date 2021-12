AVENIR TELECOM : Forte amélioration du résultat opérationnel au 1er semestre 2021-2022

Marseille, le 8 décembre 2021. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce ses résultats semestriels 2021-2022 (période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021) arrêtés ce jour par le Conseil d'administration[1].

(en millions d'euros) S1

2020-2021 S1

2021-2022 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 9,5 21,2 +11,7 Résultat opérationnel (1,3) (0,7) +0,6 Charges financières nettes (0,3) (0,7) (0,4) Résultat net des activités poursuivies (1,6) (1,4) +0,2 Résultat des activités non poursuivies 2,5 (0,1) (2,6) Résultat net 0,9 (1,5) (2,4)

Parfaite exécution du plan stratégique de développement

Avenir Telecom a poursuivi méthodiquement au cours de ce 1er semestre l'exécution de son plan stratégique de développement selon les 3 axes annoncés :

L'enrichissement de son portefeuille de licences de marques, avec la marque iconique Wonder , afin de dupliquer le succès rencontré avec la marque Energizer® ;

, afin de dupliquer le succès rencontré avec la marque ; La signature de partenariats industriels et commerciaux avec des sociétés présentant un important potentiel de synergies, à l'image du rapprochement avec GROUP SFIT, entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing , et de l'accord conclu avec KASPERSKY LAB , société internationale de cybersécurité ;

, et de l'accord conclu avec , société internationale de cybersécurité ; La prise de participation dans des entreprises complémentaires, avec 8 dossiers d'investissement étudiés au cours du semestre. À ce stade, aucun candidat n'a réuni toutes les conditions fixées par la Direction pour aboutir même si, parmi les quelques dossiers toujours à l'étude, a de bonnes chances d'aboutir avant la fin de l'exercice.

Le Groupe doit toutefois toujours composer avec un environnement encore largement impacté par la crise mondiale qui se traduit par une pénurie mondiale de composants électroniques, la saturation des capacités de production et de transport, et l'attentisme des clients.

Chiffre d'affaires semestriel multiplié par 2,2 et amélioration de 50% du résultat opérationnel

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 21,2 millions d'euros à fin septembre 2021 contre 9,5 millions un an plus tôt à périmètre comparable[2], soit une multiplication par 2,2 d'un exercice à l'autre.

L'activité de ventes de produits de téléphonie mobile (smartphones, feature phones et accessoires), ressort à 10,7 millions d'euros (+13%) et retrouve ses niveaux d'avant crise sanitaire. Le Groupe a notamment réalisé au cours des derniers mois ses premières livraisons au Bangladesh et au Népal, pays ouverts avant le début de la crise, et vient de signer un accord de distribution concernant les mobiles, le premier depuis plus d'un an, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, assorti d'une première commande ferme de près 1 million de dollars américains en cours de signature.

La nouvelle activité de vente de produits informatiques (ordinateurs portables et accessoires), a généré un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros pour ses premiers mois de mise en œuvre. Dans le cadre de l'accord conclu avec GROUP SFIT en juin 2021, Avenir Telecom prend aujourd'hui en charge l'achat de composants, la production en Asie et la logistique vers la France des ordinateurs portables THOMSON, grâce à son puissant réseau de partenaires.

Grâce à la parfaite maîtrise des coûts de production et de logistique, le doublement du chiffre d'affaires a permis un triplement du résultat opérationnel, avant coûts centraux, à 1,8 million d'euros et une amélioration de 50% du résultat opérationnel à -0,7 million d'euros.

Le résultat net, à -1,5 million d'euros, intègre le coût comptable (sans impact sur la trésorerie) de la ligne de financement en obligations convertibles. Pour mémoire, en 2020-2021, Avenir Telecom avait bénéficié d'un produit comptable de 2,5 millions d'euros lié à la modification substantielle du plan de redressement.

Trésorerie disponible de 13,4 millions à fin septembre 2021

Cette très forte croissance, dans un contexte économique sous tension, a généré un important besoin de trésorerie (13,7 millions d'euros) pour financer l'activité, essentiellement pour les ordinateurs portables. En effet, à fin septembre 2021, Avenir Telecom comptait 7,2 millions d'euros de stocks de marchandises non encore livrées et 6,1 millions de créances sur des clients livrés mais n'ayant pas réglé leurs commandes.

La ligne de financement obligataire mise en place en 2020 a permis de financer cette croissance à hauteur de 11,0 millions d'euros et de maintenir la trésorerie à un niveau élevé de 13,4 millions d'euros à fin septembre 2021.

Au passif, Avenir Telecom n'a aucune autre dette financière que la quote-part d'obligations à convertir en actions (5,5 millions à fin septembre intégralement converties à ce jour) pour des fonds propres à nouveau positifs à 6,5 millions d'euros.

La ligne de financement en obligations convertibles a permis de lever, net de frais, 5 millions d'euros additionnels depuis le 1er octobre 2021.

Croissance attendue sur l'ensemble de l'exercice dans un contexte tendu

Comme annoncé en début d'exercice et à l'issue de ce solide 1er semestre, Avenir Telecom confirme que l'exercice 2021-2022 doit être celui du rebond commercial, avec une croissance projetée des ventes de produits de téléphonie mobile et l'apport de l'activité dédiée aux ordinateurs portables.

Toutefois, le Groupe est amené à reporter une partie des livraisons de commandes programmées au-delà de la fin de l'exercice en cours, du fait des retards de paiement de son principal client français qui lui a aussi annoncé des décalages de certaines de ses commandes fermes déjà passées compte tenu du contexte commercial tendu qu'il subit. À ce jour, Avenir Telecom estime pouvoir livrer pour environ 16 millions d'euros de commandes, sur les 22 millions d'euros déjà signés, avant le 31 mars prochain.

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public dans les prochains jours.

[2] Après l'arrêt des activités avec les opérateurs télécoms, le chiffre d'affaires réalisé sur cette activité non poursuivie en 2019-2020 a été neutralisé.

