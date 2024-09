Avec le succès de ses offres B to B, Mint affirme son

positionnement d’acteur global du marché de l’énergie

Le développement de Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, se

poursuit avec succès. La normalisation des conditions de marché permet aujourd’hui à Mint d’affirmer son

positionnement gagnant sur le marché de la fourniture d’énergie avec une offre verte et accessible pour les

consommateurs comme pour les professionnels.

Lancement commercial réussi pour les offres à destination du segment B to B

Le lancement récent de ses offres permet à Mint de consolider sa place en tant que global player de la filière.

Succès commercial avec déjà plus de 60 GWh signés pour les nouveaux clients B to B (compteurs C2-C4) conquis

en 2023 et 2024 pour une durée de contrat moyenne de 2 ans, l’offre de Mint a su trouver son marché, avec des

objectifs internes 2024 dépassés de plus de 30%.

Les clients de la première heure Altapura 5*ou encore la Fédération Française de Golf ont été suivis par l’arrivée

récente d’autres signatures telles que Lush Cosmetics ou encore Vsa Property, acteur majeur de la gestion d’actifs

immobiliers. Quelques industriels ont également rejoint le portefeuille clients participant encore à renforcer les

volumes vendus.