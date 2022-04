Avec le rachat de NN IP, Goldman Sachs AM se repositionne en Europe

(NEWSManagers.com) - Quelque huit mois après l'annonce de l'opération, le groupe financier américain Goldman Sachs a indiqué, ce lundi, avoir clôturé l'acquisition de la société de gestion néerlandaise NN Investment Partners (NN IP), précédemment chez NN Group, pour 1,7 milliard d'euros.

Plus de 900 employés de NN IP seront intégrés à la plateforme Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Goldman Sachs Asset Management, filiale de gestion d'actifs de Goldman Sachs. La firme compte faire des Pays-Bas son centre d'excellence pour l'investissement durable. L'acquisition porte les actifs supervisés par Goldman Sachs à 2.800 milliards de dollars (2.567 milliards d'euros) dont plus de 600 milliards en Europe. Ceux de NN IP étaient d’environ 340 milliards de dollars avant l’opération. Le gestionnaire américain a également signé un accord de partenariat stratégique de long-terme avec NN Group pour gérer un portefeuille d'actifs d'environ 180 milliards de dollars.

« Il n'y aura pas de changements immédiats dans nos équipes, notre gamme de produits ou nos stratégies d'investissement. Les équipes continueront à opérer côte à côte à court terme. Pour la suite, nous prévoyons de travailler ensemble afin d’améliorer nos offres et nos solutions d'investissement et de répondre à tous les besoins des clients. Nous souhaitons limiter au maximum les changements pour nos clients en réunissant le meilleur des deux organisations », précise Goldman Sachs à Newsmanagers.

Le rachat de NN IP va permettre à Goldman Sachs Asset Management de se repositionner dans le paysage de la gestion d’actifs européenne vis-à-vis de ses concurrents américains. La transaction double pratiquement les actifs sous gestion de la firme sur le sol européen. A fin 2021, selon les données de Refinitiv Lipper, Goldman Sachs AM ne figurait pas dans le top 20 des promoteurs de fonds en Europe à la différence de BlackRock - largement premier à plus de 1.390 milliards d’euros d’encours en Europe -, JPMorgan (472,5 milliards d’euros), Vanguard, Fidelity International et Pimco. Il devrait l’intégrer sans peine avec le rachat de NN IP. D’autant que Goldman Sachs ne devrait pas s’arrêter là en Europe. « L’Europe est un marché de croissance stratégique clé pour Goldman Sachs Asset Management. Nous allons donc chercher à développer notre activité de fusions et acquisitions dans cette région avec des activités stratégiquement alignées. Cette récente acquisition s’appuie sur la force de notre franchise de leader mondial et sera transformatrice pour nos activités européennes, ajoutant une échelle et une ampleur significatives à notre plate-forme », expliquait Julian Salisbury, responsable mondial de la gestion d’actifs chez Goldman Sachs, à L’Agefi Hebdo en septembre dernier.

Top 20 des gérants SFDR

En s’offrant un membre du top 3 des gestionnaires d’actifs néerlandais, Goldman Sachs peut aussi s’imposer comme un incontournable acteur du marché de la gestion d’actifs du Benelux, qu’il voit comme un tremplin pour sa croissance européenne. Notamment aux Pays-Bas, premier marché d’Europe en nombre de fonds de pension et où les fonds représentaient 63% des investissements des investisseurs particuliers en 2021 et étaient en hausse de 18,4% entre 2020 et 2021 selon les statistiques de la Banque centrale néerlandaise DNB.

Le Benelux est aussi une terre de choix sur le plan de l’investissement durable, les parts de marché des fonds articles 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) présentant des niveaux élevés plus particulièrement en Belgique et aux Pays-Bas d'après l'association européenne de la gestion d'actifs Efama. Les nations du Benelux font aussi partie du top 5 des marchés européens où les parts de marché des fonds article 9 SFDR sont les plus hautes. Goldman Sachs met d’ailleurs la main sur un des gestionnaires européens les plus avancés en matière d’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance avec 91% de ses encours considérés comme durables à fin 2021. Goldman Sachs AM a l'intention de tirer parti de l'expertise de NN IP pour compléter ses processus d'investissement existants, dans le but d'approfondir l'intégration ESG dans sa gamme de produits et de répondre aux priorités d'investissement durable des clients, indique la firme dans un communiqué. Selon Morningstar, NN IP se taillait une part de 2,1% des encours des fonds article 8 et 9 SFDR (12e ex-aequo en Europe) à fin décembre 2021 dans un top 20 où les différences restent très minimes en dehors du quatuor de tête (Amundi, Nordea, Swedbank, JP Morgan).

En France, sa présence physique est relativement limitée. Goldman Sachs AM s'est dotée récemment d'un nouveau patron local en la personne de Dominique Dorlipo (un ex Pimco et Russell) qui a recruté une poignée de commerciaux avant et juste après l'annonce de l'opération. Côté NN IP, le bureau français est un peu plus important et dirigé depuis 2015 par Philippe Fidaire.

Dépassement de concurrents

De façon plus générale, côté produits, Goldman Sachs AM, qui est une société relativement orientée sur le private equity, va renforcer ses gammes actions européennes, crédit investment grade européen, actions durables et à impact ainsi que celles sur les obligations vertes. Dans son dernier rapport Fund Family 100 publié en septembre dernier, qui recense les 100 plus grandes gammes de fonds par encours en Europe et disponibles pour les investisseurs européens, Goldman Sachs se classait 49ème sur 100 loin derrière NN IP classée 33ème. En additionnant les encours des gammes, la firme entrerait dans le top 20 du Fund Family 100 et dépasserait plusieurs de ses concurrents américains dont Invesco, Morgan Stanley, Franklin Templeton ou encore State Street. Elle resterait en revanche derrière Pimco, Fidelity, J.P. Morgan et Vanguard sans compter BlackRock et iShares, très loin devant.