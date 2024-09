Avec la régie des transports métropolitains à Marseille, GCC poursuit son action en faveur de la décarbonation avec ses partenaires, Hoffmann Green Cement et Néolithe

GCC, toujours à la recherche de solutions novatrices et durables, prolonge sa collaboration avec Hoffmann Green Cement. Un pas supplémentaire est franchi dans le déploiement de l’utilisation de béton bas-carbone avec l’arrivée de Néolithe. A Marseille, les trois partenaires viennent de couler un radier pour une dalle de chargement de carburant à très faible empreinte carbone pour la RTM (Régie des Transports Métropolitains). Le béton H-UKR utilisé intègre 20 % de granulat obtenu par fossilisation accéléré de déchets de chantiers non recyclables fabriqué par Néolithe. Ce radier va être utilisé par la direction ingénierie et technique de GCC pour relever des mesures précises en termes de décarbonation et de durabilité en comparaison de l’utilisation d’un béton classique.



