Avec Joybuy, le chinois JD veut s'attaquer à Amazon en Europe
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 07:09
La plateforme proposera des produits technologiques, d'électroménager, de beauté, d'équipement de la maison et d'alimentation, avec des boutiques dédiées à plusieurs marques ayant pignon sur rue comme L'Oréal, Braun, De'Longhi, Brita ou Bodum.
Pour rivaliser avec Amazon, JD.com mise sur des prix bas et une logistique rapide. Dans les grandes villes, les commandes passées avant 11 heures pourront être livrées le jour même, et celles effectuées avant 23 heures arriveront le lendemain. Plus de 15 millions de foyers en Europe et au Royaume-Uni auront accès à la livraison le jour même. La société propose aussi un abonnement baptisé "JoyPlus" à 3,99 EUR ou GBP par mois, pour cibler directement Amazon Prime.
Cette offensive s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation du groupe, qui cherche de nouveaux relais de croissance face à une demande plus faible en Chine. JD.com s'appuie notamment sur un réseau d'environ 60 entrepôts en Europe et a signé l'an dernier le rachat du distributeur allemand Ceconomy pour 2,2 milliards d'euros, poursuivant ainsi son implantation sur le Vieux Continent. Ceconomy est un gros actionnaire de Fnac Darty, qui fait actuellement l'objet d'une OPA d'EP Group, un holding de l'investisseur tchèque Daniel Kretinsky.
La recomposition du paysage du commerce en ligne est donc en cours en Europe, avec l'arrivée d'une nouvelle plateforme de poids, dotée de ressources importantes et d'un système éprouvé sur d'autres marchés.
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