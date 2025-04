Avec des résultats financiers historiques en 2024, Largo valide le succès de sa stratégie

• Chiffre d’affaires record de 34,8 M€, en hausse de +64%



• Nette amélioration des indicateurs de rentabilité



o Doublement de la marge brute

o Atteinte d’un EBITDA positif au T3

o EBITDA en amélioration de +3,5 M€ vs 2023



• Solide position de trésorerie à 3,2 M€ au 31 décembre 2024



• Perspectives 2025 : poursuite de la croissance rentable



Sainte-Luce-sur-Loire – 3 avril 2025 – 7h30 CEST : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, publie ses résultats annuels clos le 31 décembre 2024 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 01 avril 2025.





