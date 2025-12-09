 Aller au contenu principal
Avec 450 millions d'euros levés, le fonds LBP AM Midcap Senior Debt dépasse ses objectifs
09/12/2025 à 13:00

(AOF) - LBP AM European Private Markets (EPM), la plateforme d’actifs non cotés du groupe LBP AM, a finalisé la levée de son fonds de dette privée corporate LBP AM Midcap Senior Debt. Avec une capacité d’investissement de 450 millions d’euros, le fonds dépasse sa cible initiale de 300 millions d’euros ainsi que son objectif réhaussé de 400 millions, enregistrant ainsi une croissance de plus de 50% par rapport au millésime précédent.

LBP AM Midcap Senior Debt cherche à financer en dette senior sécurisée la croissance de petites et moyennes entreprises européennes, principalement françaises, dont l'Ebitda se situe entre 10 et 80 millions d'euros. Conservant une philosophie d'investissement rigoureuse, la stratégie a atteint la limite supérieure de ses objectifs de rendement en matière de risque.

Classée article 9 selon SFDR, elle vise par ailleurs à contribuer à l'accélération de la transition des entreprises en portefeuille vers une économie plus durable, en s'appuyant sur la méthodologie propriétaire GREaT, déployée sur l'ensemble des expertises de gestion.

La méthodologie d'analyse GREaT de LBP AM repose sur 4 piliers : la Gouvernance responsable ; la gestion durable des Ressources naturelles et humaines ; la transition économique et Énergétique ; le développement des Territoires, chacun déclinés en critères d'évaluation.

Dans un contexte de transitions majeures – énergétique, digitale, industrielle – le pôle de dette privée corporate de EPM prévoit de lancer de nouvelles stratégies d'accompagnement de small & mid caps européennes centrées sur les enjeux de compétitivité et de souveraineté européennes.

