Aveanna Healthcare en hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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13 août - ** L'action du prestataire de soins à domicile Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O progresse de 12,5% à 10,18 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à plus de 2,68 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 2,63 et 2,65 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté de 22 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 17 cents par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 13,7% à 670,5 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 638,6 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action AVAH affichait une hausse de 10,8% depuis le début de l'année