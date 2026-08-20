AVANT-PREMIÈRE : Walmart devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats attendus jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de changement à l'approche de la publication des résultats)

20 août - ** Mercredi, l’action Walmart Inc WMT.O progresse de 0,4 % à 115,69 dollars, le géant de la grande distribution devant publier jeudi avant l’ouverture de la Bourse des résultats trimestriels faisant état d’une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action

** Selon LSEG, la société devrait afficher un chiffre d’affaires de 186,77 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 177,40 milliards de dollars au même trimestre de l’année précédente, et un BPA ajusté de 0,74 dollar contre 0,68 dollar un an plus tôt

** Les investisseurs devraient se concentrer sur les dépenses de consommation et la croissance de son activité publicitaire à forte marge ** En mai, la société a maintenu link des prévisions annuelles prudentes, invoquant la pression exercée sur les dépenses de consommation aux États-Unis par la hausse des coûts du carburant ** En juillet, Walmart a déclaré link qu’elle baisserait les prix de nombreux produits phares des barbecues estivaux, notamment la viande, les chips et les sodas, à la suite d’une publication sur Truth Social du président Donald Trump affirmant que l’enseigne agissait ainsi à la demande de son administration

** Les investisseurs sont également impatients d'en savoir plus sur Walmart Connect, la branche publicitaire de l'entreprise

** Le sentiment à Wall Street est optimiste, avec 39 recommandations “d’achat” contre cinq “de conservation” et aucune “de vente” sur le titre, selon LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action WMT a progressé d'environ 4 %, contre une hausse d'environ 11 % de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI sur la même période