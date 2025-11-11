AVANT-PREMIÈRE : TransDigm devrait annoncer un chiffre d'affaires plus élevé dans ses résultats attendus tôt mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de Transdigm Group TDG.N étaient en hausse de 0,3 % mardi, le fabricant de composants aéronautiques devant annoncer une augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice par action d'une année sur l'autre lors de la publication de ses résultats trimestriels avant la cloche mercredi ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 2,2 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action ajusté de 10,04 dollars, contre 9,83 dollars il y a un an, selon LSEG ** En octobre, JPMorgan et Morgan Stanley ont tous deux réduit leurs prévisions sur l'action, Morgan Stanley soulignant les inquiétudes liées à la dette ** La médiane des prévisions à 12 mois sur l'action est de1 565 $; TDG était en dernier lieu à 1 292,64 $ ** Le 1er octobre, TransDigm a annoncé que Kevin Stein prendrait sa retraite en tant que directeur général et serait remplacé par Mike Lisman, l'actuel co-chef de la direction ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 17 cotes " achat fort " ou " achat " et cinq cotes " maintien " ** Depuis le début de l'année, les actions de TransDigm ont augmenté d'environ 9 %, contre un gain d'environ 22 % pour le Nasdaq .IXIC .