AVANT-PREMIÈRE : Les actions de J.B. Hunt en légère hausse ; l'attention se porte sur les coûts du diesel à l'approche de la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de J.B. Hunt Transport Services ( JBHT.O ) ont progressé de 1% jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture de la Bourse, les investisseurs devant probablement se concentrer sur l'impact de la hausse des coûts du gazole

** Selon LSEG, la société de transport routier et de logistique devrait annoncer un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 17%, à 3,57 milliards de dollars contre 3,05 milliards il y a un an, ainsi qu’un bénéfice par action ajusté de 1,89 dollar contre 1,76 dollar il y a un an

** En septembre, le directeur financier de J.B. Hunt avait prévenu d’une baisse en glissement trimestriel de 5% à 10% du bénéfice du troisième trimestre, soulignant que la hausse des tarifs de transport – notamment due à l’augmentation des prix du diesel et des salaires des chauffeurs à l’approche de la haute saison des fêtes – avait considérablement alourdi les coûts de l’entreprise

** Les prix du diesel ont atteint des niveaux records sur de nombreux marchés, en raison des perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient et au conflit russo-ukrainien

** Bernstein a revu à la baisse cette semaine son objectif de cours pour JBHT, le ramenant de 329 $ à 307 $

** L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour le titre s'établit à 290 dollars, contre 315 dollars il y a un mois; le titre cotait dernièrement à 234,59 dollars

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 15 avis “achat fort” ou “achat”, neuf avis “conserver” et un avis “vendre”

** Le titre a bondi d’environ 20,5% depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 14,5% de l’indice Nasdaq

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