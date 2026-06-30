AVANT-PREMIÈRE : L'action Nike recule ; publication des résultats prévue après la clôture

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30 juin - ** L'action Nike NKE.N a reculé de 0,1 % mardi, dans l'attente de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur les perspectives de chiffre d'affaires du fabricant de vêtements de sport

** Selon LSEG, NKE devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 2 % à 10,86 milliards de dollars, ainsi qu’un BPA ajusté de 0,13 dollar contre 0,14 dollar il y a un an

** Le titre a chuté d’environ 35 % depuis le début de l’année, sous-performant ainsi la hausse de 9,4 % enregistrée par l’indice S&P 500 .SPX sur la même période

** Les analystes de Stifel indiquent dans une note récente qu’ils ne sont « pas prêts à conclure que l’action NKE a atteint son plus bas » avant la publication du rapport trimestriel. Ils précisent que « la position dominante sur le marché a peu de chances de se traduire par une création de valeur en l’absence 1) d’un changement favorable dans les préférences des consommateurs, ou 2) d’une redynamisation à grande échelle du pipeline d’innovation ». ** Les analystes ajoutent: « La Coupe du monde contribue à court terme (nous estimons qu’elle pourrait apporter un bénéfice de +2 points de pourcentage à la croissance du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2026E), mais elle constitue une base de comparaison difficile, ce qui relève le seuil de croissance pour le quatrième trimestre 2027. »

** Sur les 41 analystes couvrant le titre, 15 lui attribuent la recommandation « acheter » ou « acheter fortement », 24, dont Stifel, lui attribuent la recommandation « conserver » et deux la recommandation « vendre », selon LSEG ** NKE a annoncé en avril qu’elle allait licencier environ 1 400 personnes afin de rationaliser ses processus opérationnels, l’entreprise étant confrontée à un ralentissement de ses ventes qui dure depuis plusieurs années