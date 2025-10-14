AVANT-PAPIER:Abbott Laboratories : hausse du BPA et du chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Abbott Laboratories ABT.N ont augmenté de 0,7% mardi, dernière séance avant la publication de son rapport trimestriel avant l'ouverture du marché mercredi

** Wall St prévoit qu'ABT publiera un BPA ajusté de 1,30 $ contre 1,21 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 11,40 milliards de dollars contre 10,64 milliards de dollars au trimestre précédent, selon les données recueillies par LSEG ** Le 17 juillet, les actions d'ABT ont chuté après que les prévisions du troisième trimestre pour un BPA de 1,28 $ à 1,32 $ aient été déçues

** ABT s'est échangé pour la dernière fois à 132,14 $ contre une prévision médiane de 143,56 $, en hausse par rapport à 142,56 $, selon LSEG qui indique 31 notations d'analystes: 9 "strong buy", 11 "buy" et 11 "hold" ** Depuis le début de l'année, les actions d'ABT ont augmenté de ~16% contre ~3,6% pour l'indice S&P 500 des soins de santé

