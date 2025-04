Avant des prochains jours très chargés, le marché parisien poursuit son ascension

(AOF) - Les indices européens ont poursuivi sur leur lancée de la semaine dernière. Le CAC 40 s’est offert une 5ème séance consécutive de hausse et a gagné ce soir 0,50 %, à 7573,76 points. Avec cette série inédite depuis la mi-février, le principal indice parisien a repris 3,95 %. De son côté, l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,26 % à 5167,34 points. Ailleurs sur le Vieux Continent, Madrid a gagné 0,65 %, tandis que Lisbonne a reculé de 1,01 %. L’Espagne et le Portugal, et dans une moindre mesure une partie du sud de la France, ont été touchés par une coupure d’électricité massive.

À New York, à 17h45, les indices se replient : le Dow Jones cède 0,09 % tandis que le Nasdaq recule d'1,16 %.

Les Bourses européennes ont continué de profiter d'une certaine détente observée en fin de semaine dernière sur le front de la guerre commerciale. Si rien n'a encore évolué entre les deux protagonistes, États-Unis et Chine, Scott Bessent, le Secrétaire au Trésor américain, a évoqué des " entretiens très constructifs " avec le ministre japonais des Finances. Ils ont eu des discussions commerciales et ont également pu aborder des questions relatives aux taux de change.

4 des " 7 magnifiques " entrent en scène

En revanche, le reste de la semaine sera particulièrement dense de part et d'autre de l'Atlantique. Bloomberg parle même de la semaine la plus chargée de l'année en termes de résultats aux États-Unis (Microsoft, Apple, Meta et Amazon, soit 4 des " 7 magnifiques "). La France et l'Europe ne seront pas en reste avec les chiffres d'affaires et résultats trimestriels de sociétés comme TotalEnergies, Airbus, Société Générale ou encore Adidas. Il y aura également des données macroéconomiques particulièrement suivies comme les données préliminaires de la croissance en France et aux États-Unis, ou encore les chiffres de l'emploi américain et l'inflation dans la zone euro, tous les deux pour le mois d'avril.

En ce qui concerne la micro-économie, avant une reprise dès mardi, les publications trimestrielles se sont légèrement taries dans l'Hexagone. Les intervenants ont toutefois pu réagir à celle de Vivendi, Exosens ou encore Roche Bobois. Ils se sont également intéressés au nouveau plan stratégique de Manitou BF et à la déception de Valneva concernant son vaccin contre le chikungunya chez les personnes âgées de 65 ans et plus.