Avanquest, la division d'édition de logiciels de Claranova, investit dans le développement d'une offre de signature électronique stand-alone simple et multiplateforme à destination des indépendants et des petites et moyennes entreprises avec le lancement de la solution SignPDF®. Cette nouvelle solution de signature électronique est le résultat de cinq années de développement engagé par les équipes R&D d'Avanquest.



Avec le lancement de SignPDF®, Avanquest confirme son intention de s'établir comme le premier concurrent d'Adobe sur les solutions logiciels PDF - segment en forte croissance pour la division avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 35% sur ces 12 derniers mois . Une trajectoire de croissance soutenue et un potentiel toujours important reposant notamment sur :



o Plus de 60 millions de visiteurs sur les sites web dédiés aux outils PDF d'Avanquest

o Plus de 650 000 utilisateurs actifs par mois

o 90%+ des ventes réalisées sous forme d'abonnement

o Taux de réabonnement de plus de 50%

o Croissance des revenus réalisés auprès des professionnels, et des petites et moyennes entreprises de plus de 25%1



La réussite de la transition vers un modèle de ventes par abonnement et l'amélioration continue de la marge d'exploitation sur le long terme permettent à Avanquest de planifier l'expansion de son portefeuille de solutions PDF et d'accélérer ses investissements marketing pour acquérir de nouveaux clients et développer sa base installée.

