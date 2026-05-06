Avalo atteint son plus haut niveau depuis deux ans après qu'un médicament contre une maladie de la peau a atteint son objectif principal lors d'une étude

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6 mai - ** L'action d'Avalo Therapeutics AVTX.O grimpe de 35 % à 21,95 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis plus de deux ans

** La société a annoncé mardi soir que son médicament expérimental destiné à traiter une maladie cutanée chronique et douloureuse avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire

** Avalo développe ce médicament, l'abdakibart, pour traiter les patients atteints d'hidradénite suppurée, une affection qui provoque l'apparition récurrente de nodules inflammatoires et d'abcès sous la peau, principalement au niveau des aisselles et de l'aine

** Le médicament a permis à environ 42 % des patients d'obtenir une nette amélioration de leur peau au bout de 16 semaines, contre 25,6 % des patients ayant reçu un placebo

** “Nous sommes impressionnés par l'ampleur du bénéfice”, a déclaré Robert Driscoll, analyste chez Wedbush

** Avalo prévoit de faire passer l'abdakibart à un essai clinique de phase avancée à plus grande échelle

** Par ailleurs, Avalo a également annoncé une offre publique d'actions qui devrait permettre de lever environ 375 millions de dollars pour financer le développement de l'abdakibart

** Compte tenu de l'évolution de la séance, AVTX affiche une hausse de 21,3 % depuis le début de l'année