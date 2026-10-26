Aux États-Unis, 20 États poursuivent Dollar General pour des surfacturations présumées

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La Commission fédérale du commerce (FTC) et 20 États ont intenté une action en justice contre la chaîne de magasins discount Dollar General DG.N , l'accusant de facturer à ses clients des prix plus élevés que ceux annoncés et de ne pas avoir remédié au problème, a indiqué lundi l'agence fédérale.