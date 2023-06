AutoZone: nouveau CEO en janvier prochain information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 09:28

(CercleFinance.com) - AutoZone annonce que William Rhodes, son actuel président du conseil d'administration et directeur général (CEO), deviendra président exécutif du conseil à compter de janvier 2024, après plus de 18 années passées au poste de CEO.



Philip Daniele, actuellement vice-président exécutif du marchandisage, du marketing et de la chaîne d'approvisionnement, a été choisi pour lui succéder alors en tant que CEO et deviendra également membre du conseil d'administration.



Au cours du mandat de William Rhodes en tant que CEO, le distributeur de pièces détachées et accessoires automobiles a pratiquement doublé le nombre de ses magasins et plus que triplé ses revenus, dépassant cette année les 17 milliards de dollars.