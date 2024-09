Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AutoZone: BPA accru de 11% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - AutoZone publie un BPA en augmentation de 11% à 51,58 dollars au titre de son dernier trimestre 2023-24, ainsi qu'un profit d'exploitation en hausse de 6,1% à 1,3 milliard de dollars, pour des revenus de 6,2 milliards (+1,3% à magasins comparables).



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice clos fin août, le distributeur d'équipements et accessoires automobiles a engrangé un BPA en progression de 13% à 149,55 dollars, pour des revenus en croissance de 5,9% à 18,5 milliards de dollars.



'Alors que nos activités aux Etats-Unis restent confrontées à des reports dans nos catégories discrétionnaires, nos activités internationales continuent de bien performer, avec une hausse d'environ 10% à taux de change constant', précise son CEO Phil Daniele.





