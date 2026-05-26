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AutoZone bat le consensus sur son 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 13:55

AutoZone publie un bénéfice net de 641,5 MUSD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, soit un BPA en progression de 7,7% à 38,07 USD, alors que les analystes ne l'attendaient en moyenne qu'aux alentours de 36,20 USD.

Le bénéfice d'exploitation du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a augmenté de 6,6% à 923,8 MUSD, sur des revenus en hausse de 8,4% à 4,84 MdsUSD (dont 3,9% à magasins comparables).

Le groupe a vu sa marge brute se contracter de 0,6 point à 52,2%, mais ses dépenses opérationnelles ont diminué de 0,2 point à 33,1% en pourcentage des revenus, grâce à un effet de levier sur la progression des ventes et à la gestion des dépenses.

"Aux États-Unis, les ventes DIY ( do it yourself ) et commerciales ont connu une croissance impressionnante au dernier trimestre, tandis que nos ventes internationales, à taux de change constants, ont continué à être mises à l'épreuve", commente son CEO Phil Daniele.

"Alors que nous restons concentrés sur la prise de parts de marché dans notre secteur, nous demeurerons engagés dans une approche disciplinée visant à accroître les bénéfices et les flux de trésorerie afin de générer de la valeur pour les actionnaires", poursuit-il.

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