Automobile : une crise durable pour Faurecia et Plastic Omnium

Les titres des deux équipementiers semblent durablement affaiblis. (© Plastic Omnium)

Les deux équipementiers basculent dans le rouge au premier trimestre, avec des pertes nettes respectives de 433 et 404 millions d'euros, alimentées par des dépréciations d'actifs. S'ils promettent de cesser de brûler du cash au second semestre, cette étape nous semble insuffisante pour redonner de l'allant aux deux titres.

Après Valeo, les plongeons dans le rouge des comptes semestriels de Faurecia et Plastic Omnium illustrent la violence du choc économique subi par les équipementiers automobiles.

Confrontés à l'arrêt des usines, à des ruptures de chaînes d'approvisionnement et aux difficultés de leurs clients constructeurs, Faurecia et Plastic Omnium ont vu leur chiffre d'affaires semestriel baisser de respectivement 31,2%, à 6,17 milliards d'euros, et de 30,3%, à 2,96 milliards.

Lourdes pertes

Si les deux groupes n'ont pas ménagé leurs efforts pour réduire leurs coûts, la manœuvre reste insuffisante pour empêcher les pertes.

Faurecia a terminé le semestre sur un déficit opérationnel de 114 millions alors que Plastic Omnium, encore confronté aux difficultés de son usine de Greer aux Etats-Unis, a affiché une perte de 116 millions d'euros.

Les pertes nettes sont plus lourdes, respectivement à 433 millions et 404 millions, lestées de dépréciations d'actifs, soit 150 millions pour Faurecia et 267 millions pour l'équipementier contrôlé par la famille Burelle.

Les efforts de réduction de coûts vont commencer à porter leurs fruits dès le second semestre 2020.

Une longue normalisation

Certes, après les fortes consommations de cash du début d'année, les deux groupes tablent sur le retour d'un flux de trésorerie net