Automobile : Truecar annonce 102 licenciements

(AOF) - La place de marché automobile américaine Truecar est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé hier la suppression de 24% de ses effectifs, soit 102 postes, dans le cadre d'une restructuration qui se traduirait par des économies de 20 millions de dollars par an. Au 31 mai 2023, Truecar disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie d'environ 146,5 millions de dollars. L’entreprise continue de prévoir un Ebitda ajusté à l'équilibre ou positif et une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en glissement annuel au quatrième trimestre 2023.

En outre, Truecar a annoncé la nomination de Jantoon Reigersman, directeur des opérations, en tant que président et directeur général, en remplacement de Mike Darrow, qui quitte l'entreprise qu'il dirigeait depuis 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.