Automobile: Stellantis réoriente son usine italienne de Termoli vers l'hybride

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'usine Stellantis de Termoli (Italie), qui devait se lancer dans les batteries pour voitures électriques, va finalement produire des transmissions pour modèle hybrides, a indiqué lundi le géant automobile.

Cette grande usine de moteurs située près de Pescara (sud-est) commencera en 2026 à produire des transmissions hybrides, qui équipent des modèles Fiat, Peugeot, Jeep ou DS.

Elle vise une production de trois cent mille unités par an, a précisé Stellantis dans un communiqué.

Ces boîtes de vitesse automatiques, qui intègrent un petit moteur électrique, permettent de rouler quelques kilomètres sans brûler d'essence, et sans se brancher pour recharger.

Stellantis s'adapte à une électrification du marché européen plus lente que prévu et une explosion des ventes de modèles hybrides, qui profitent surtout à Toyota et Renault.

Termoli rejoint avec cette production les usines de Mirafiori (nord de l'Italie), qui fonctionne "à plein régime", et Metz (est de la France), qui peuvent produire au total 1,2 million de moteurs hybrides "eDCT" par an.

Stellantis précise qu'elle "réaffirme" ainsi "son engagement envers les usines italiennes", alors que la production du groupe a fortement chuté dans le pays.

Après des années de relations tumultueuses avec Rome, le groupe donne de nouveaux gages au gouvernement de Giorgia Meloni, affichant sa volonté de tourner la page de l'ère Carlos Tavares.

Les salariés de Termoli étaient inquiets: le projet d'usine de batteries d'ACC, une coentreprise de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, devait compter au moins 1.800 salariés d'ici 2030, mais il a été mis en pause en septembre 2024.

Pour les syndicats italiens (FIM, FIOM, UILM, FISMIC, UGLM, ACQCF), l'arrivée des transmissions est un "signal important" qui pourrait donner du travail à 300 salariés.

Cela compense "en partie" l'arrêt prévu de la production d'un moteur, le FIRE, qui équipe des Jeep et Fiat, selon les syndicats. Dans un communiqué de presse conjoint, ceux-ci demandent cependant des "réponses" sur l'avenir du site et de l'usine de batteries.

ACC a indiqué lundi à l'AFP qu'elle continuait à évaluer de "potentiels plans d'investissements pour l'Italie" et devrait se positionner courant 2025.