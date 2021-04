Automobile : rebond des ventes en trompe l'oeil, que faire des actions Renault et Stellantis ?

L'envolée des ventes de voitures en mars est due à un effet d'optique. (© Epsos)

La reprise du marché automobile au premier trimestre cache une demande atone. Nous modifions nos conseils sur les deux pensionnaires du CAC 40, Renault et Stellantis.

Début d'année 2021 mi-figue, mi-raisin pour les deux groupes automobiles français.

Certes, avec 182.774 nouvelles immatriculations en mars, le marché automobile français affiche un spectaculaire rebond de 191% sur la même période de l'an dernier. Mais cette santé éclatante est en fait un trompe-l'œil.

A la peine

Mars 2020 avait été marqué par le début du premier confinement. Or, selon les calculs du comité français des constructeurs d'automobiles (CCFA), c'est un rythme de 210.000 ventes qui doit servir de référence pour ce mois de mars.

Le marché français réel est donc plutôt en repli de 13% sur ce niveau.

Dans ce contexte difficile, Renault et Stellantis sont à la peine.

Au 31 mars, sur l'ensemble du trimestre, Groupe Renault voit certes ses ventes rebondir de 17,5 % quand Stellantis affiche une progression de +12,7%.

Mais les deux performances sont inférieures à l'ensemble du marché (+21%). Ce qui se traduit par des pertes de positions : 22,3% pour le groupe Renault et 36 % pour Stellantis (contre respectivement 23% et 38,7 % un an plus tôt).

Plusieurs défis

La conjoncture va rester délicate alors même que les deux groupes sont confrontés à des équations stratégiques complexes.

Le Losange doit réussir au plus tôt sa mue vers une logique de marges plus que de volumes. Ce qui