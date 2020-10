Automobile : quelles actions acheter à l'aube d'un probable reconfinement ?

Le Revenu recommande deux actions du secteur à l'achat. (© Peugeot)

Alors que la perspective d'un reconfinement fait chuter la Bourse, découvrez notre analyse et nos conseils sur les deux constructeurs automobiles Peugeot et Renault ainsi que sur les principaux équipementiers.

Avec des marchés de nouveau saisis par la peur des conséquences économiques d'un reconfinement, Peugeot et Renault n'ont pas profité en Bourse de la qualité de leurs chiffres du troisième trimestre.

Pourtant, dans des registres différents, leurs publications pour la période de juillet à septembre sont plutôt rassurantes.

La quasi stabilité (-0,8 %) du chiffre d'affaires de Peugeot, à 15,5 milliards d'euros (40,6 milliards sur neuf mois, -24,8 % ), masque la bonne tenue de la branche automobile.

Bon signe

Malgré des ventes trimestrielles en chute de 12,6%, à 589.000 unités, le chiffre d'affaires progresse de 1,2%, à 12 milliards.

Le constructeur profite de sa discipline de prix et d'un effet de gamme positif.

Avec 84% de son activité en Europe, il peut compenser un effet de changes et des ventes défavorables en Turquie et en Argentine.

Du côté de Renault, les facturations reculent de 8,2%, à 10,4 milliards, un rythme plus rapide que les volumes (-6,1%, à 806 300 unités), mais la hausse du carnet de commandes est un bon signe.

Calendrier tenu

Nous privilégions Peugeot, dont le calendrier de la fusion avec Fiat Chrysler sera tenu. L'accord de la Commission européenne paraît imminent.

De son côté, Renault, qui a d'ores et déjà consommé une partie importante du prêt garanti par l'Etat,