Automobile : nos conseils boursiers sur un secteur en crise

Les valeurs automobiles ont fortement baissé le 11 juin, après plusieurs semaines de fortes hausses. (© Epsos)

Lourdement attaquées en Bourse, les valeurs automobiles se sont fortement reprises entre le 15 mai et le 5 juin dernier, avant de subir une phase de consolidation. Découvrez nos conseils sur les actions Renault, Peugeot, Valeo, Faurecia, ALD, Europcar...

Au palmarès des secteurs les moins performants en Bourse, l'automobile figure en bonne place. L'indice sectoriel européen a lâché 25% depuis le début de l'année (-32% sur trois ans), alors que le marché dans son ensemble a perdu 11,5% sur la même période. Si les handicaps sont nombreux, ils peuvent se résumer en trois mots : cycle, surcapacités et ruptures.

Depuis 2018, après presque dix ans de folle croissance, le secteur automobile mondial est entré dans un cycle baissier alors que la Chine, longtemps locomotive mondiale, est entrée en phase de consolidation.

Or, moins de volumes exposent à de fortes surcapacités avec, pour cette industrie supportant des coûts fixes élevés, des effets délétères sur les marges et, in fine, des valorisations sous pression. De plus, le secteur fait face à une série de ruptures des champs d'innovation - normes antipollution, voiture électrique, véhicule autonome - où les investissements nécessaires se chiffrent en milliards.

Puissants rebonds

S'il est trop tôt pour parler de fin de disgrâce, le secteur vient bel et bien de s'offrir un rebond spectaculaire. Malgré une récente consolidation, l'indice sectoriel européen bondit encore de plus de 45% depuis mi-mars. Renault et Peugeot amplifient la tendance avec des gains de 67% et 46% sur leur plus-bas. La marque au losange profite du bon accueil réservé