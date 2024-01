Automobile: le salon de Genève revient en version allégée fin février

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le salon de l'automobile de Genève (Suisse) va revenir pour une 100e édition allégée et raccourcie fin février, et devra faire ses preuves après quatre années de pause liée notamment à la pandémie de Covid-19.

Ce qui était autrefois un grand rendez-vous du printemps automobile, n'occupera que trois halles du Palexpo de Genève, contre six en lors de la dernière édition en 2019. Du 26 février au 3 mars, il s'attend à recevoir 200.000 visiteurs, contre 600.000 il y a cinq ans. L'entrée coûtera 25 francs suisses (26,5 euros).

Une vingtaine de marques seulement seront représentées, avec Renault-Dacia comme seul groupe européen, et des géants chinois comme BYD ou SAIC, avec sa marque MG.

Les principaux constructeurs allemands, le groupe Volkswagen (Audi, Skoda, Lamborghini), BMW et Mercedes, ont confirmé qu'ils ne participeraient pas à cette édition.

Les groupes Stellantis (Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Maserati), Toyota ou Hyundai-Kia passent également leur tour.

"On se réjouit d'être de retour. Il est essentiel que le salon de Genève redevienne une grande plateforme sur le long terme, où l'industrie et le public se rencontrent", a indiqué le président du salon, Alexandre de Senarclens, lors d'un entretien avec l'AFP.

"On a été cette année un peu oubliés par certains constructeurs. L'idée est de revenir plus grands et plus forts chaque année", a souligné M. de Senarclens, confirmant que le salon revient sur un rythme annuel.

Le salon de Genève de mars 2020 avait été annulé quelques jours avant son ouverture à cause de l'explosion de cas de Covid-19. Ses organisateurs ont lancé depuis un nouveau salon de l'automobile en octobre 2023 au Qatar, avec une deuxième édition prévue en 2025.

Comme le Mondial de Paris, ou le salon des mobilités de Munich (Allemagne), l'évènement suisse veut rafraîchir son concept, alors que de nombreux constructeurs snobent les salons en invoquant des plans d'économies, car les stands sont coûteux, ou privilégient les présentations en ligne.

A côté des quelques marques présentes, les organisateurs proposeront des animations et conférences autour de l'automobile, sur les thèmes de l'innovation, du design, du jeu vidéo, et des expositions de "supercars" et de voitures anciennes.

"Les salons étaient déjà en perte de vitesse avant la pandémie, il y avait un besoin de réinventer le modèle", a souligné Sandro Mesquita, le directeur du salon, au cours du même entretien.