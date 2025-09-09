Automobile: "La fête est finie" pour les constructeurs européens entre droits de douane et guerre des prix en Chine

Voitures Tesla Model Y dans une usine en Allemagne

par Christoph Steitz et Rachel More

MUNICH (Reuters) -Derrière l'effervescence des nouveaux modèles et des éclairages brillants du salon automobile de Munich, les acteurs européens du secteur redoutent que la fête ne soit finie.

Les prix et les bénéfices sur le marché clé qu'est la Chine sont en baisse, la demande en Europe est morose et les droits de douane américains ont créé des perspectives incertaines, mettant l'accent sur la réduction des coûts, tandis que le marché mondial est en plein remodelage.

"La fête que nous avons célébrée dans l'industrie automobile pendant des décennies est terminée sous sa forme actuelle", a déclaré Oliver Blume, président du directoire de Volkswagen, le plus grand constructeur européen, et de sa division de luxe Porsche AG.

"Il s'agit maintenant de se réorienter", selon lui.

Le secteur est confronté à une remise en question, accentuée par la pression exercée pour passer aux véhicules électriques (VE) avec des objectifs stricts pour 2035 en Europe que beaucoup pensent ne pas pouvoir atteindre, même si les concurrents chinois prennent une longueur d'avance sur les marques locales avec des modèles moins coûteux.

Cette situation a mis Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche et Renault sur la défensive. Au salon de l'automobile IAA Mobility de Munich, ils ont présenté des modèles allant des VE d'entrée de gamme abordables aux SUV de luxe.

D'ici à 2032, les constructeurs automobiles européens prévoient de lancer un nombre sans précédent de 350 nouveaux VE, selon McKinsey, avant l'interdiction imminente des voitures à moteur à combustion dans l'UE à partir de 2035, à laquelle les constructeurs automobiles allemands s'opposent.

"Les années à venir seront certainement des années décisives", a déclaré Patrick Schaufuss, associé chez McKinsey, ajoutant que les constructeurs automobiles européens avaient besoin d'un développement de produits plus rapide et simplifié pour rester à la hauteur de leurs rivaux chinois, très agiles.

"UNE GUERRE DES PRIX BRUTALE"

Porsche, dont les ventes de voitures en Chine ont chuté de 27,9% au premier semestre, est en train d'ajuster son réseau de concessionnaires locaux, le président du directoire Oliver Blume étant sceptique quant aux perspectives, abandonnant pour l'instant son objectif de marge à long terme de 20%.

"Le marché du luxe (chinois) n'existe plus", a déclaré Oliver Blume, qui dirige à la fois VW et sa marque Porsche, à Reuters, ajoutant que le groupe Volkswagen misait sur des investissements substantiels aux États-Unis, idéalement accompagnés de mesures incitatives.

BMW espère que son nouveau modèle iX3 renouera avec la croissance en Chine, a déclaré le chef des ventes Jochen Goller.

Jochen Goller a déclaré que BMW surveillait la "guerre des prix brutale" en Chine alors qu'elle évaluait le prix du nouveau modèle, qui sera lancé à l'été 2026.

Mercedes-Benz, qui lancera environ 40 nouveaux modèles d'ici 2027 et compte sur son GLC tout électrique pour récupérer des parts de marché en Chine, réduit également ses coûts de plusieurs milliards d'euros, et le président du directoire Ola Kaellenius a déclaré que la concurrence féroce en Chine se poursuivrait.

Renault, qui a quitté le marché chinois il y a environ cinq ans, introduira des batteries plus abordables pour les VE et accélérera les temps de développement pour tous les modèles, des éléments qui ont été au cœur des efforts d'expansion des constructeurs automobiles chinois.

"Nos concurrents chinois sont les meilleurs de leur catégorie, nous les avons pris comme référence", a déclaré le directeur général François Provost.

(Christoph Steitz, Rachel More, Nick Carey, Christina Amann, Ilona Wissenbach et Gilles Giullaume, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)