Automobile en Bourse : gare aux obstacles !

Le secteur automobile a rebondi de 18% en Bourse en 2019. (© Shutterstock)

Après un millésime 2018 ravageur, le secteur a redressé la tête en 2019. Mais l'ampleur des mutations à venir impose une grande sélectivité en Bourse. Retrouvez nos conseils sur les actions Renault, Peugeot, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, Valeo et Tesla.

C'est un acronyme que toutes les parties prenantes de l'automobile ont appris à connaître : ACES pour Autonomous, Connected, Electric & Shared Mobility (autonome, connectée, électrique et mobilité partagée), un concentré en quatre lettres de toutes les révolutions que connaît aujourd'hui l'industrie automobile.

Aussi, lorsqu'en 2019 deux nouvelles tempêtes se sont levées - le retournement du marché chinois, premier mondial, et la montée des tensions commerciales avec les États-Unis -, les investisseurs ont pris peur face à l'accumulation de menaces.

Comment le secteur automobile allait-il pouvoir faire face à l'impératif d'investir des centaines de milliards d'euros dans la voiture propre et connectée s'il devait en même temps affronter une crise d'ampleur ?

Face à la crainte de la fin de l'âge d'or de l'automobile, avec un milliard de voitures vendues entre 2007 et 2018 grâce à l'appétit de l'ogre chinois, soit 40% de plus que sur la décennie précédente, les valeurs du secteur ont été envoyées au tapis l'an dernier. En Europe, le Stoxx 600 Automobile, qui regroupe constructeurs et équipementiers, a lâché 28%.

Rattrapage général

Le millésime 2019 marque pourtant une spectaculaire inversion de tendance avec un rebond de 18%, tiré par les équipementiers. Du moins ceux qui ont su se constituer ces dernières années de réels avantages