Automobile américaine: dernier jour de négociations avant une extension du conflit

(AOF) - Ford et General Motors sont attendus en baisse en pré-marché à Wall Street alors que ce jeudi sera le dernier jour de négociations pour le syndicat United Auto Workers (UAW) et les trois constructeurs automobiles de Detroit avant une extension des grèves aux États-Unis. Mercredi, Stellantis a rejoint GM et Ford en mettant au chômage technique certains employés dans d'autres usines en raison des répercussions des grèves, notamment des pénuries de pièces et des contraintes de stockage.

Les analystes s'attendent à ce que les usines qui construisent des camionnettes à forte marge, telles que la F-150 de Ford, la Chevrolet Silverado de GM et la Ram de Stellantis, soient les prochaines cibles si le débrayage se poursuit