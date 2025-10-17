Autoliv dépasse les estimations de bénéfices et récupère 75 % des coûts tarifaires au troisième trimestre

Autoliv ALV.N , le plus grand producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a annoncé vendredi un bénéfice d'exploitation ajusté pour le troisième trimestre supérieur aux attentes du marché et a déclaré avoir récupéré environ 75% des coûts liés aux tarifs douaniers qu'il avait encourus au cours du trimestre.

"Nous continuons à surveiller de près la situation et à nous adapter et à faire preuve d'agilité", a déclaré Mikael Bratt, directeur général de l'entreprise, lors de la publication des résultats. Autoliv prévoit de récupérer la plupart des coûts restants au cours du quatrième trimestre.

L'entreprise a enregistré un impact de 20 points de base des droits d'importation américains sur sa marge d'exploitation au cours du trimestre, bien que la plupart des coûts aient été transférés à ses clients. Au deuxième trimestre, Autoliv avait réussi à récupérer 80 % de ses coûts tarifaires à la fin de la période.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de la société a augmenté de 14 % pour atteindre 271 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions moyennes de 248 millions de dollars fournies par les analystes.

"La performance s'explique par des ventes supérieures aux prévisions, en particulier en Amérique et en Europe, et à des actions réussies de réduction des coûts et de compensation tarifaire", a déclaré Mikael Bratt.

Autoliv a également surperformé dans ses activités avec les constructeurs automobiles chinois, selon le directeur général. "La montée en puissance de certains modèles a démarré plus lentement que prévu, mais s'est progressivement améliorée au cours du trimestre", a-t-il déclaré à propos de la Chine.

L'entreprise s'attend également à une "surperformance accrue" en Chine au cours du dernier trimestre de 2025, a-t-il ajouté.

Les actions d'Autoliv cotées à New York étaient en baisse de 2,8 % avant la mise sur le marché. À Stockholm, les actions

ALIVsdb.ST étaient en baisse d'environ 2 %, à un niveau similaire à celui auquel elles s'échangeaient avant la publication des résultats. "Le résultat est solide et bien supérieur au consensus, mais en ligne ou légèrement inférieur à celui du buy-side auquel nous nous adressons. Il y a beaucoup de choses à aimer, mais peu de nouvelles positives", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note aux investisseurs.