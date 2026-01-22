Autodesk supprime 7 % de ses effectifs pour réorienter ses investissements vers l'IA et le cloud

(Mise à jour des actions au paragraphe 3, ajout de détails et de contexte aux paragraphes 4 à 9)

Le fabricant de logiciels de conception Autodesk ADSK.O a déclaré jeudi qu'il supprimerait environ 7 % de ses effectifs mondiaux, soit environ 1 000 emplois, dans le but de réorienter les dépenses vers sa plateforme cloud et ses efforts en matière d'intelligence artificielle.

La société, qui propose des outils utilisés dans les films et les jeux pour créer des animations 3D, des effets visuels et gérer la production, a déclaré que les réductions concerneraient principalement ses équipes de vente en contact avec la clientèle.

L'annonce a fait grimper les actions de plus de 3 %, soutenant un titre qui avait peu changé l'année dernière et qui a mal commencé l'année 2026 avec une chute de 13 % jusqu'à présent.

Autodesk comptait environ 15 300 employés au 31 janvier 2025. Elle a déclaré que la restructuration est la "phase finale de son optimisation des ventes et du marketing", un effort visant à rationaliser l'engagement des clients et à améliorer les canaux de vente pour stimuler la croissance durable et l'expansion de la marge d'exploitation.

L'entreprise est passée d'un modèle de vente traditionnel centré sur les canaux à un modèle de transaction basé sur l'abonnement et l'utilisation, dans le but de renforcer les relations avec les clients et d'améliorer le contrôle des prix et les ventes.

Autodesk s'attend maintenant à ce que les facturations, les revenus, la marge d'exploitation ajustée, le bénéfice par action ajusté et le flux de trésorerie disponible pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026 et l'ensemble de l'année dépassent les prévisions les plus élevées qu'elle avait émises précédemment.

Elle estime que les charges de restructuration totales avant impôts s'élèvent à environ 135 millions de dollars à 160 millions de dollars, principalement en raison des indemnités de cessation d'emploi, selon un dépôt réglementaire.

La société, qui fournit des logiciels tels qu'AutoCAD et qui est en concurrence avec Adobe ADBE.O et PTC PTC.O , prévoit d'achever le plan de restructuration d'ici la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2027.

Layoffs.fyi, un site web qui suit les suppressions d'emplois dans le secteur de la technologie, a estimé que plus de 123 000 employés avaient été licenciés par 269 entreprises en 2025.