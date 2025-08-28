Autodesk relève ses prévisions annuelles sur la demande croissante de logiciels ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Autodesk ADSK.O a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels jeudi, misant sur une demande croissante pour ses logiciels de conception et d'ingénierie, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 12 % dans les échanges prolongés.

La demande pour les produits de la société augmente régulièrement dans les secteurs de la construction, de l'infrastructure et de la fabrication, grâce à l'augmentation des renouvellements d'abonnements et à l'élargissement des accords d'entreprise avec les grands clients.

Autodesk propose des logiciels qui permettent aux utilisateurs de concevoir des bâtiments, des infrastructures et des produits à l'aide de modèles 3D riches en données plutôt qu'à l'aide de plans traditionnels.

La société, qui concurrence Adobe ADBE.O , PTC PTC.O et Trimble TRMB.O , propose des outils utilisés dans les films et les jeux pour créer des animations 3D, des effets visuels et gérer la production.

Autodesk prévoit désormais que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 se situera entre 7,36 et 7,45 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 7,16 à 7,31 milliards de dollars.

Il a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action entre 9,80 et 9,98 dollars, contre une projection antérieure de 9,50 à 9,73 dollars.

Pour le troisième trimestre, Autodesk prévoit un chiffre d'affaires de 1,80 à 1,81 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,77 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,48 à 2,51 dollars pour le trimestre, dépassant les estimations de 2,39 dollars.

Le chiffre d'affaires d'Autodesk au deuxième trimestre a augmenté de 17 % pour atteindre 1,76 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,73 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de 2,62 dollars a dépassé les estimations de 2,45 dollars pour le trimestre clos le 31 juillet.